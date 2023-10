Amerikából avatkozhattak be a tavalyi baloldali előválasztásba

Kulifai Máté szerint a baloldal kampányának egyik legérdekesebb mozzanata Karácsony Gergely visszalépése volt. – Hogy létezik az, hogy váratlanul az esélyekkel szembemenve Karácsony egyszer csak visszalépett? – vetette fel a kérdést Kulifai Máté, aki rámutatott, hogy az amerikai Demokrata Párthoz közeli körökhöz vezetnek a baloldalhoz érkező támogatások szálai.

– Azok, akik a pénzt betették a kampányba egy másik szereplőt láttak volna szívesen a színpadon nem Karácsonyt, ezért leszedték, és helyette indították Márki-Zayt?

– feszegette tovább a kérdést Lánczi Tamás.

– A szponzorok azt láthatták, hogy nem a liberális főpolgármester tudja megszólítani a kiábrándult fideszes szavazókat, hanem egy magát jobboldalinak beállító ember – vélekedett Kiszelly Zoltán, aki nemzetközi példákat említve kifejtette, hogy a globalisták mostanában magukat jobboldalinak beállító figurákat igyekeznek indítani ott, ahol a társadalom fogékony a konzervatív értékekre.

A külföldi támogatásokról szólva Szikra Levente emlékeztetett rá, hogy a baloldal több ízben is kapott pénzt külföldről.

– Folytak be azután is komoly adományok, hogy visszalépett Karácsony Gergely, és azután is, hogy elveszítették a választásokat – hangsúlyozta Kulifai Máté. Kiszelly Zoltán a gyűrődésmentes bankjegyek kapcsán emlékeztetett rá, hogy az uniós szabályok szerint csak tízezer eurót lehetne készpénzben áthozni a határon. – Lehet, hogy ezt nem a londoni vagy az amszterdami magyarok hozták, hanem egy diplomata autó – vélekedett a politológus.

Lánczi Tamás azt is firtatta, előfordulhat-e az, hogy a DK kiáll Karácsony mögül és nem támogatja majd a jövőre esedékes önkormányzati választásokon? – A DK arra játszik, hogy a kerületi polgármester-jelöltek közül minél többet ő állíthasson – magyarázta Szikra Levente, aki szerint Gyurcsány Ferencnek nem az a fontos, hogy ki ül a főpolgármesteri székben, hanem az, hogy milyen közgyűléssel dolgozik együtt a főpolgármester.