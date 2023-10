Újabb botrány a baloldal vezette Pécsen

Mint írták, a cég élén több változás is történt, miután Péterffy Attila baloldali polgármester átvette a hatalmat, a korábbi szakmai irányítást eltávolította a vállalat éléről, majd ezt követően a saját maguk által Pécsre hozott vezérigazgató távozott, akinek több konfliktusa is volt a politikai káderekkel, kinevezettekkel, a szűk városvezetői elittel.

A lap közölte, hogy a cég igazgatóságát Péterffyék úgy alakították át, hogy abból kikerüljön a közművek üzemeltetésében jártas szakember, Vida János. A Pétáv Kft. ügyvezetőjét ugyanis már két éve eltávolították, helyére a volt MSZP-s alpolgármester fiát, Meixner Barnát, a Biokom igazgatóját ültették.

Szintén pártos vonalat erősítette a vállalatnál Szabó Szilárd is, aki a Pécsi Vagyonhasznosító korábbi vezéreként tevékenykedett az igazgatótanácsban, és baráti szálak fűztek a pécsi szocialista háttéremberekhez. Szabó azonban a közelmúltban a felmondott és nemcsak a Vagyonhasznosítót, hanem a várost is elhagyta nyáron.

Helyére a Tettye Forrásház igazgatóságába azt a Hummel Márkot delegálta a baloldal, aki karbantartási vezetőből lett a Zsolnay Kulturális Negyed igazgatója, és szintén MSZP-s kapcsolatokkal bír.

A cikk szerint a változatlanságot a Tettye Forrásház igazgatóságában a MSZP-s képviselőjelöltséggel, az ügyvédi kamara elnöki posztjával is sikertelenül próbálkozó, rendkívül vagyonos Péterffy-barát ügyvéd, Bodnár Imre jelenti, akinek politikailag közvetlen ráhatása van a vállalat stratégiai döntéseire.

A nemzeti oldal véleménye szerint mindez arról tanúskodik, hogy Péterffyék kockázatosnak tartják, ha egy külsős személy – aki szakember lenne – rálátna az ott zajló folyamatokra. A Bama kiemelte, hogy az önkormányzat elé került első félévről szóló beszámoló szerint hat hónap alatt 641 milliós veszteséget hozott össze a Tettye Forrásház, ami miatt pedig 400 milliós gyorssegélyt kellett a cégnek adni.

Emellett a féléves beszámolóból kiderült, hogy a céges vezetők prémiumára és hűségjutalomra 74 millió forintos céltartalékot képeztek a vállalatnál még ilyen körülmények között is. A vezérigazgató számára pedig olyan prémiumkiírást adtak meg az MSZP-DK-s városvezetők, hogy már 1,27 milliárd alatti év végi veszteség esetén is járhat neki a prémium.

Korábban lapunk megírta, hogy hiába rendelték be a városházára az önkormányzati cégek vezetőit a pénzügyi és ellenőrzési bizottság ülésére, az öt főből álló grémium három tagja sem jött el a kedd reggelre, már jóval korábban meghirdetett ülésre. Az ülésen arról is kérdezhették volna a politikusokat, hogy miért fokozták a városi vagyon kiárusítását a Pécsi Vagyonhasznosítónál, hogy a Tettye Forrásház működőképessége vajon fennmaradhat-e az év végéig, valamint a közterület-felügyeletnél történt furcsaságokról és az állítólagos „önkormányzati átvilágításról” is érdeklődhettek volna.

