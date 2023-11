Bíróságra megy Pankotai Lili

Perfelvételi tárgyalással kezdődik a Pécsi Törvényszéken az a per, amelyet Pankotai Lili kezdeményezett a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével volt iskolája, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium ellen, személyiségi jogainak állítólagos megsértése miatt – írta a Mandiner.

A ma már a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulója még 2022-ben hagyta ott pécsi intézményt – az október 23-i, botrányos fővárosi fellépése után nem sokkal. Itt a tanártüntetésnek nevezett, valójában kormányellenes megmozduláson mondta el azt a trágárságokkal teletűzdelt slam poetry-jét, amely sokaknál kiverte a biztosítékot. A pécsi gimnázium igazgatója, Nyisztor Zsolt Pankotai fellépésének másnapján közölte, hogy bár tiszteletben tartják a szabad véleménynyilvánítást, a középiskola elhatárolódik a felszólalástól.

Kettős mérce

Pankotai egy évvel ezelőtt döntött úgy, otthagyja a pécsi gimnáziumot, majd idén januárban bejelentette, hogy a TASZ segítségével beperli volt iskoláját,

elmondása szerint ugyanis „fellépése” után ellehetetlenítették ottmaradását. Bár a baloldal kis kedvence nem a határok betartásáról híresült el, a perindításról mégis úgy fogalmazott, figyelemfelhívásnak szánta, hogy „a többi iskola, vezetőség, tankerület észrevegye, nem mindent engedhetnek meg maguknak, és a tetteiknek következményeik vannak”.

Pankotai Lili rendszeres vendége a különböző demonstrációknak, a karmelita kolostornál kezdeményezett tüntetéseken valóságos vőfélyként menedzselte az eseményeket. A kellő hangulat megteremtése azonban sokba került végül, a malacperselyből 150 ezer forintot kellett kiráznia, gyülekezési joggal való visszaélés szabálysértése miatt.

Pankotai élet- és iskolai tapasztalatok híján is sokra, vagy legalábbis egészen Brüsszelig vitte, ahová a momentumos Donáth Anna hívta meg, hogy közösen sírják el magyar bánatukat Vera Jourovának. Legutóbb pedig a baloldali párt uniós konferenciáján is részt vett, ott már szinte szakértőként adott elő Pankotai Lili, azt ecsetelve, hogy mi a baj a magyar oktatással. A magyar oktatás helyzetét legutóbb az 1848–49-es szabadságharchoz hasonlította, a munkájukat fel nem vevő, és emiatt elbocsátott tanárokat pedig az aradi vértanúkhoz. Közösségi oldalán Pintér Sándort is célba vette, a belügyminisztert Julius Jacob von Haynauval, az aradi vértanúk kivégzését elrendelő katonai parancsnokkal állította párhuzamba.

A bírósági eljárás perfelvételi szakában a keresetlevelek értékelése után a jogvita kereteinek meghatározása történik. Ebben a szakban a bíróság perfelvételi tárgyalást tarthat, amit most meg is tesz. Ezek után következhet az érdemi tárgyalási szak a bizonyítás lefolytatásával, majd a döntés meghozatalával.