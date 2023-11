Digitális ablak nyílhat a világra

– Azok a diákok kaphatnak úgynevezett kettő az egyben notebookokat, akik állami fenntartású, nemzetiségi önkormányzati, magánalapítványi vagy egyházi fenntartású köznevelési intézményekben tanulnak, 5–12. évfolyamra járnak, illetve a szüleik regisztrálnak a KRÉTA applikációban – mondta a Magyar Nemzetnek Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke. Hozzátette, emellett azok a köznevelésben tanító pedagógusok is igényelhetik az eszközöket, akik a korábbi fejlesztésekből nem részesültek, elsősorban a közép-magyarországi régióban. Ezek a notebookok használhatók laptopként, illetve tabletként is, mert érintőképernyősek, így a legmodernebb készülékekhez juthatnak a gyerekek.

Az elnök emlékeztetett: a ­2022/2023-as tanévben 9. évfolyamon – beleértve a nyelvi előkészítőn – tanuló diákok, valamint a pedagógusok kaptak notebookokat.

A digitális eszközök kiosztása során időben elsőbbséget élveznek a kedvezményezett települések iskolái, a felzárkózó települések iskolái, az alulteljesítő iskolák és azok az intézmények, amelyekben a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók átlagosnál magasabb aránya jellemző.

Hajnal Gabriella kitért arra is, hogy idén a 7. és 10. évfolyamos tanulóknak osztják ki az eszközöket, 2024 tavaszán pedig tervezetten az 5., a 6. és a 9. évfolyamos tanulók kapnak notebookot. A tavaszi osztásban történő részvételre megnyílt a regisztráció a ­KRÉTA felületen, amelynek a határideje 2023. november 30., azaz még nagyjából két hétig lehet igényelni az eszközöket – hívta fel a figyelmet.

Az eszközök technikai specifikáció­járól elmondta:

a notebookokat oktatási célból adja a Klebelsberg Központ személyes használatra, azaz a jelenkor felső tagozatos és középiskolai tanulmányi elvárásainak maximálisan megfelelnek.

A 140 ezer notebooknak 11,6 colos érintőkijelzője, 128 giga­byte-os SSD vincsesztere és négy gigabyte-nyi DDR4 típusú memóriája van, minden gépen előtelepített Windows operá­ciós rendszer található.

Hangsúlyozta, elsődleges céljuk az, hogy a gyermekek megismerjék a digitális eszközöket, azok segítsék tanulásukat és fejlődésüket, ezért nem is ellenőrzik külön a laptopok rendeltetésszerű használatát. Ha a tanulók az iskolában használják a notebookokat, az iskolai hálózat végzi a tartalomszűrést. Otthon a szülők felelőssége az elsődleges, ők a felügyeleti funkciót és a tartalomkorlátozást könnyen beállíthatják a notebookon – mutatott rá Hajnal Gabriella.

Az elnök szerint az eszközök biztosításával a hátrányos helyzetű településeken élő és tanuló diákoknak is megteremtik a lehetőséget arra, hogy ugyanazokat a digitális kompeten­ciákat sajátíthassák el, mint az ország fejlettebb régióiban élő tanulók. – Az eszköz ablakot nyithat a tanulóknak a világra, amely a tanulmányi eredményességükben is meg fog mutatkozni, biztosítva ezzel az esélyegyenlőséget és erősítve a társadalmi integrációt – fejtette ki.

A pedagógusok felkészítését a projektben megvalósuló harmincórás képzéssel támogatják, amelynek elvégzése kötelező minden pedagógusnak, aki a projektben igényelt notebookot.

Hajnal Gabriella kitért arra is, hogy a projektbe bevont valamennyi köznevelési intézményben további fejlesztéseket terveznek, többek között

inter­aktív megjelenítőket és a tanulói kreati­vitást fejlesztő informatikai eszközöket szeretnének még beszerezni,

de ezekről csak az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárások után lehet konkrétan beszélni.