Egyre több német választja Magyarországot + videó

A baloldali sajtó évek óta szajkózza, hogy Magyarország élhetetlen, sok magyar nyugaton kezd új életet, azonban a Balatonnál még mindig lépten-nyomon német szót hallani, hiába van vége a nyárnak – számolt be a Hír TV. A Célpont Balaton körül készített riportjában kiemelte, hogy egyre gyorsabban fogynak a balatoni ingatlanok, ráadásul minden tizediket németek vásárolják meg.

Hátrahagyják a hazájukat, itt vesznek házat, és itt rendezkednek be.

Jelenleg csaknem tizenötezer német nyugdíjas kéri nyugdíja folyósítását Magyarországra, ez az elmúlt években 25 százalékos növekedést jelent az életvitelszerűen itt tartózkodó németek számát tekintve.

Miért választják Magyarországot a németek?

– Magyarországon új otthonra találtunk. A Balatontól délre fekvő vidék a szülőföldünkre emlékeztet minket – fogalmazott a Magyar Nemzetnek egy nyugat-németországi borvidékről pár éve Magyarországra áttelepült német állampolgár, Emily Paersch.

Egyesek számára döntő ok az elhibázott migrációs politika, amely Emily Paersch szerint hatalmas pénzügyi kihívásokat és biztonsági torzulásokat okozott a német társadalomnak. A berlini kormány 2022-ben csaknem 1,2 millióval több menekültet fogadott be, mint a menekültválság csúcspontján, 2015-ben. Így sokan úgy gondolják, hogy számukra nem csak könnyebb Magyarországon megélni, de jóval biztonságosabb is itt az élet.

„Miért vándorol egyre több német Magyarországra?” – kezdte a TikTok közösségi oldalon megosztott videójában egy férfi, aki maga is Németországból költözött hazánkba. A Die_schmidts_ungarn néven aktív férfi több okot is felsorolt, hogy szerinte miért jó Magyarországon élni: