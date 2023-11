Erről is beszélhet Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán

Hat éve is a szuverenitás megőrzése volt a tét

Két évvel később újabb országgyűlési választásra készült az ország, a 2017. novemberi tisztújító kongresszuson Orbán Viktor talán leghangsúlyosabb üzenete az volt, hogy meg kell őrizni a magyar önrendelkezést a globalisták európai birodalmi törekvéseivel szemben. Ebből a szempontból nem javult a geopolitikai helyzet, sőt a következő időszakban még keményebb küzdelmeket kell folytatni Brüsszellel és a nemzetállamok gyengítésén dolgozó nemzetközi érdekcsoportokkal. A kormányfő 2017-ben úgy fogalmazott:

Meg kell erősíteni mindazt, amit Magyarország verejtékes munkával elért az elmúlt hét évben. Elmélyíteni politikánk szellemi és lelki alapjait. És megvédeni Magyarország jövőjét, mert végre-valahára összeszedtük magunkat, végre ismét van jövőnk, tehát végre van mit megvédenünk.

A brüsszeli törekvések kapcsán világossá tette, hogy nincs más út, mint az európai egyesült államok helyett létrehozni az európai nemzetek szabad szövetségét.

„Köztudott, hogy mi, magyarok nem csípjük a birodalmakat. S kiváltképp nem a helytartóikat. Nem szeretjük, ha a nemzet sorsát birodalmi helytartók akarják intézni helyettünk. Ma újra egy birodalom fenyeget minket. Útjában állunk egy tervnek, amely a nemzeteket fel akarja számolni, és kevert népességű Európát akar létrehozni. Útjában állunk egy pénzügyi és politikai birodalomnak, amely ezt a tervet végre akarja hajtani, legyen bármi is az ára. Ne kerteljünk, a Soros-terv végrehajtása érdekében egész Európában el akarják takarítani az útból a nemzeti érdekeket képviselő kormányokat. Ideértve bennünket is. Soros NGO-i az elmúlt években behálózták az európai döntéshozatal összes meghatározó fórumát. Jelen vannak egyes magyar pártok hátországaiban is. Úgy viselkednek, mint egykor a Szovjet Kommunista Párt Agitációs és Propaganda Osztályának aktivistái.”

Az idézett mondatokat akár a szombati kongresszuson is elmondhatná a miniszterelnök, Orbán Viktor hat évvel ezelőtti okfejtése ma éppen annyira aktuális, mint akkor.

„Felszámoljuk a szegénységet”

A 2019-es kongresszusi beszédében a pártelnök – aki az előző évben sorozatban harmadszor kétharmados győzelemre vezette a Fidesz-KDNP szövetséget – a szegénység felszámolását tűzte ki célként, illetve azt, hogy Magyarországon mindenkinek lesz munkája, otthona, minden magyar boldogulni fog fiatalként és és tisztes időskorra számíthat.

– Mi leszünk az a párt, amelyik elmondhatja magáról, hogy felszámolta a szegénységet Magyarországon – jelentette ki Orbán Viktor.

A másik nagy feladatnak a cigányság helyzetének rendezését nevezte meg. Bár nem könnyű célt érni, de az előjelek biztatóak: a munkából élő cigányok száma megkétszereződött, a munkanélkülieké pedig felére esett. A felsőoktatásban résztvevő cigány fiatalok számát megdupláztuk – sorolta az eredményeket 2019-ben a miniszterelnök.

Kitért arra is, hogy következő évtizedben megjelennek Európa térképén a közép-európai multinacionális nagyvállalatok. – Budapest–Belgrád vasútvonal, V4-vasút, a Liget kulturális negyed, új hidak a Dunán. Győr, Szentgotthárd, Esztergom, Kecskemét után Debrecen is autóipari központ lesz – vázolta Orbán Viktor négy évvel ezelőtt a terveket, amelyek közül néhány már megvalósult.

Béremelések, 13. havi nyugdíj és adó-visszatérítés

A legutóbbi kongresszusi beszédében a miniszterelnök fontos gazdasági bejelentéseket tett. A 2021. novemberi rendezvényen a Fidesz elnöke bejelentette, hogy visszaadják a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat, szja-mentességet kapnak a 25 év alattiak, kétszázezer forintra emelkedik minimálbér, továbbá a katonák és rendőrök hat havi fegyverpénzt kapnak. Szó esett az ápolóknak, a szociális és a kulturális ágazatban dolgozóknak juttatott húsz százalékos béremelésről, valamint a családosoknak visszatérített jövedelemadóról is. Orbán Viktor azt is bejelentette, hogy visszavásárolják és „rakétasebességgel” fejlesztik a nemzeti repteret.