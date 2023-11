Miután a tegnapi napon az ország nagy részében havazott, a meteorológusok pedig feljegyezték az első idei téli napot (olyan nap, amikor a napi maximum hőmérséklet nem emelkedik 0 fok fölé), az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden a hőmérséklet növekszik, immáron 0 és +9 között fog alakulni a napi maximum, a nap nagyobb részében többnyire borult lesz az ég, a hó helyett azonban döntő részben ma eső fog esni.

Várhatóan északkeleten is fokozatosan szűkül a havazás területi kiterjedése, és ott is egyre több helyen hó helyett havas eső, fagyott eső, esetleg átmeneti ónos eső hullhat. Legtovább Észak-Borsodban és az Északi-középhegység magasabban fekvő tájain havazhat. Délután nyugat felől egyre többfelé válik szakadozottabbá a felhőzet, és szűnik meg a tartós csapadék, ugyanakkor estefelé a Dunántúl fölé záporok sodródhatnak be északnyugati irányból.

Délkeleten reggel, délelőtt néhol erős lökések is kísérhetik a délies irányú szelet, amely napközben egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és késő délutántól, estétől a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +9 fok között alakul, a fagypont körüli csúcsértékekre északkeleten van kilátás. Késő estére többnyire -2 és +5 fok közé hűl le a levegő.

