Ilyen a baloldali, liberális művészet

Zaklatások

Ám furcsa performanszoktól sokkal komolyabb perspektívában is értekezhetünk a baloldali színészvilágról. Emlékezetes, az Egyesült Államokból elindult metoobotrány hatására 2017 őszén állt a nyilvánosság elé Sárosdi Lilla színésznő azzal, hogy − az azóta elhunyt − Marton László, a Vígszínház akkori igazgatója 1994-ben súlyosan zaklatta, egy barátjával együtt elvitte kocsikázni, és a Margit-hídon fényes nappal orális szexre akarta kényszeríteni az autóban. A kocsiban Marton barátja az akkor 18 éves Sárosdi előtt kielégítette magát.

Marton először tagadott, de lemondott a Színművészeti Egyetemen a tanításról és a Vígszínház főrendezőségéről is.

Összesen nyolc nő mondta lényegében ugyanazt: 18–21 éves korukban, egyszerű színházrajongóként kerültek Marton közelébe, aki visszaélt ezzel. Később kiderült, hogy Kanadában is zaklatási ügybe keveredett, ezért haza kellett jönnie. Gothár azóta közleményben ismert el egy zaklatást, a Katona József Színház és a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) viszont megpróbálja a legkisebb botránnyal elintézni az ügyet. Ez megmagyarázza Schilling Árpád döbbenetes elszólását is: Gothár beismerése után Facebook-bejegyzésben ismerte el, hogy a színházban és környékén már évek óta tudtak Gothár ügyeiről, de senki nem tett semmit. Maga Schilling is tudott róla, és ő sem tett.

Elfenekelte

Marton László ügye után hamar nyilvánosságra került a magát Kerónak elnevező Kerényi Miklós Gábor – Demszky Gábor és Gyurcsány Ferenc egykori kegyencének – zaklatási botránya. Több színész is elmondta, hogy elfenekelte őket, sőt egy előadás főpróbája után összevert egy meztelenre vetkőztetett 13 éves fiút. Kerényire jellemző, hogy megdöbbentő módon saját magát akarta áldozatként beállítani:

Igazából véve egy meggyilkolt embernek érzem magamat, akire mindenfélét rászórtak, ez rettenetesen ráragadt, ő megpróbált ez elől elmenni, lemondott a művészeti vezetői posztjáról, elment nyugdíjba. Kidobtak a színházból, megtiltották, hogy bemenjek, ami az én életemben egy olyan dolog, hogy őrület. Hát én ezért a színházért éltem, ezért a színházért voltam. Megsütnek, és szépen lassan elfogyasztanak. Ennyi volt az életem

– mondta.

Maros Ákos volt színházi táncos két éve úgy nyilatkozott, hogy 25 évvel ezelőtt a Szegedi Szabadtéri Játékokon Kerényi bezárta egy szobába, ráparancsolt, hogy tolja le a nadrágját, majd elfenekelte. Következett a sorban Havas Henrik, a Kádár-rendszer áporodott korszakának évtizedekig itt hagyott jelképe, akiről először egykori titkárnője, Baukó Éva, majd Molnár Anikó is elmondta, hogy szexuálisan zaklatta. Ki tudja, miféle fétis bújik meg a „Tanár úr” megnevezés mögött, de Kerényihez hasonlóan Havas Henrik is megkövetelte, hogy így szólítsák. Baukó azt mondta a TV2-nek, hogy Havas anális szexre akarta rávenni, és fenyegetőzött is: azt mondta a fiatal lánynak, hogy tönkreteszi majdani karrierjét, ha nem engedelmeskedik. Molnár Anikó pedig arról számolt be, hogy Havas Henrik fogdosta, sőt egyszer erőszakkal megcsókolta. Máskor pedig vibrátort vett neki, hogy így provokálja. Havas a vibrátort elismerte, azt mondta, hogy ez egy jó vicc volt.

Később kiderült, hogy Görög Zitát és az ATV női dolgozóit is zaklatta. Volt, akit fogdosott, másnak ajánlatot tett.

Borítókép: Nagy Zsolt (Fotó: Képernyőfotó)