„Nem vagyok büszke sem a Nobel-díjasokra, sem az Aranycsapatra” – hangoztatja a baloldali művész

– Nem tudok büszke lenni a lenni a magyar Nobel-díjasokra vagy az Aranycsapatra, mert semmi közöm hozzájuk – mondta Veiszer Alinda műsorában a Sickratmanként is ismert Paizs Miklós. A baloldali művész szerint az egocentrizmusba fog belepusztulni az emberiség, „ha nem sikerül felfedezni újra a törzsi érzést, nem a nemzetit, mert csak a nyelv köt össze minket”.

A baloldali művész korábban Orbán Viktor élve megnyúzására, Kövér László lámpavasra kötésére, Lovas István kibelezésére szólított fel. Fotó: PestiSrácok.hu

Az előadó, színész, dalszövegíró neve onnan lehet ismerős olvasóinknak, hogy korábban Orbán Viktor élve megnyúzására, Kövér László lámpavasra kötésére, Lovas István kibelezésére és a Magyar Nemzet munkatársainak fejbe rúgására szólított fel. Később a a Budapesti Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Főosztálya közösség elleni izgatás miatt eljárást indított ellene. A baloldali művész aztán egy saját szerzeményt is kiadott Hülye magyarok címmel.

„A jelenlegi magyarságnak most nincs oka büszkeségre, nekünk van a legantipatikusabb vezetőnk, akit a hozzánk közel állók választanak meg mindig” − folytatja Sickratman, aki ezekkel a kijelentéseivel szándékosan bántani akarja mások nemzettudatát, mivel

szerinte a történelmünk többségében nem ad okot a büszkeségre, mert tele van gyávasággal, áskálódással, széthúzással.

Paizs úgy véli, hogy a magyar társadalom „hazugsághalmazban él”, ami a történelemképünkből is fakad. Példaként említeni, hogy nincs konszenzus az 1956-os forradalomról vagy az 1848–49-es szabadságharcról.

Fű nélkül nem tud alkotni

Sickratman most arról beszélt, nem szereti azt a színházat, amelyik nem akar politikai állításokat tenni vagy kérdéseket feltenni. Most is olyan darabokban játszik, amelyek ezt megteszik,

az egyik például a nemi szerepek megcserélődését boncolgatja.

Ezzel kapcsolatban Paizs kijelenti, hogy az ő jövőképe a matriarchátus, vagyis az anyajogú társadalom: „Matriarchátust szeretnék minél gyorsabban, mert ami rossz most a földön, azt mind a férfiak csinálják. Legyen vége, és kész. Nem kell hadsereg, értelmes vezetők kellenek, akik nem engedik a férfiakat háborúba. Nem tudom, hogy ennek kell-e törvényszerűnek lennie, hogy a férfi lakosság x százaléka az mindig megy valami darálóba bele, és tönkremennek érzelmileg, nyilván a családok is.”

Ezután a drogokhoz való viszonyáról beszél Paizs.

Elmeséli, hogy néhány éve Juhász Péter egykori ellenzéki politikus kezdeményezésére feljelentette magát mint marihuánafogyasztó. Azt remélték az akciótól, hogy tízezrek tesznek ugyanígy, amitől majd összeomlik a rendszer, mert a rendőrségnek nem lesz kapacitása ennyi ember ellen eljárást indítani. Ebből végül nem sok minden valósult meg. A rendőrség egyébként elutasította Paizs önfeljelentését, mondván, nem volt együttműködő, ami azt jelentette, hogy nem volt hajlandó megnevezni, kitől szerzi be a drogot.

Paizs nyíltan elmondja, hogy marihuána nélkül nem tud alkotni.

„Nekem nem volna művészetem, ha nem volna fű. Sajnálom. Én úgy tudok működni mint alkotó, hogy használok füvet, mert az első zenekaromban ez nagyon alap dolog volt. […] Később kiderült, hogy egy szót nem vagyok képes leírni tisztán.” Úgy fogalmaz: állapotba kell hoznia magát, mert csak úgy tudja megvalósítani, amit le akar írni.

Szívből gyűlöli Bayer Zsoltot

Elmesélte, hogy a kétezres évek elején volt egy rádióműsor a közmédiában, amihez a hangját adta. Álnéven szerepelt a szereplők között, mert elmondása szerint nem kívánatos személynek számított. Előfordult, hogy a műsor készítése közben Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc jött vele szembe a rádió folyosóján.

Veiszer megkérdezi, hogy miért nem szólt be nekik, ha megvolt rá a lehetősége.

Paizs erre azt mondja, hogy nehezére esik a személyes provokáció, másrészt sajnálja is a politikusokat, még ha egyébként haragszik is rájuk. „Nagyon nagy árat fizetnek lelkileg azért, amit csinálnak.” Van pár közéleti szereplő, akiket „szívből gyűlöl”, mert „mérgezően működnek”. Bayer Zsoltot például ilyen figurának tartja. Szerinte Semjén Zsolt is káros, viszont a KDNP-s miniszterelnök-helyettes legalább vicces.

Borítókép: A Sickratmanként is ismert Paizs Miklós (Fotó: Szabó Gábor/Origó)