Az elítéltek is tudnak tenni az ország megszépítéséért

A büntetés-végrehajtási szervezet kiemelt célja, hogy minden munkára alkalmas fogvatartott dolgozzon, a társadalomnak hasznos tevékenységet végezzen. Kompkikötő, templomkert, fogda és ártér: csak néhány azok közül, amelyek az év során az elítéltek munkája folytán tisztultak, szépültek, renoválódtak – közölte a büntetés-végrehajtás.

A büntetés-végrehajtási intézetekben ítéletüket töltő rabok egy része évről évre lehetőséget kap arra, hogy

a börtön falain kívül végzett munkával szimbolikusan enyhítse az általa okozott károkat, miközben saját társadalmi visszailleszkedésüket is elősegíti.

A rendkívül változatos, úgynevezett jóvátételi programoknak köszönhetően szépülnek meg kórházak, gyermek- és idősotthonok, iskolák, óvodák és közterek.

Forrás: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Külső munkálatok során gyakorta vesznek részt az elítéltek tereprendezésben, takarításban, bozótirtásban, csatornameder-takarításban, de még mezőgazdasági munkát is végeznek.

Forrás: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Fogvatartottak keze nyomán épültek, szépültek meg intézeti és állami tulajdonú helyiségek is. Megújult a Tolna Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet vizesblokkja, valamint a vármegyében három elítélt tette rendbe Alsónyék közelében egy állami tulajdonú raktárépület telephelyét. A házi műhelyeknek köszönhetően további intézetek is renováláson estek át. Többek között a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet oktatási épületének lépcsőjét csempéztek ki a burkoló szakmaképzés gyakorlat lezárásaként a fogvatartottak, a Sopronkőhida Fegyház és Börtönben egy számítógépes munkaállomással felszerelt új tárgyalóhelyiséget alakítottak ki, valamint Pálhalma is két modern, időjárásálló buszmegállóval gazdagodott az idén. A csaknem 140 éves pécsi börtönben önként jelentkeztek a rabok a saját zárkáik kifestésére. A 2023 nyarán bevezetett Házi praktikák nevű szakkör részeként a térítésmentes munka hozzájárult ahhoz, hogy a cellák lakói nagyobb körültekintéssel legyenek saját munkájuk állagmegóvására – írják a közleményben.

Forrás: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Jóvátételi munkában végezték a kádártai református templom kerítésének mázolását és a falfestés javítását a veszprémi rabok, valamint a veszprémi rendőrségi fogda festését is fogvatartottak végezték: négy elítélt egy hét alatt tette rendbe a zárkákat, a szociális és közösségi helységeket, valamint a folyosót. Újabb állomásához érkezett a Gyermekotthonok felújítási programja, amely a büntetés-végrehajtási szervezet és az alapvető jogok biztosának közös projektje. Felsőzsolcán a Szent Benedek Lakásotthon, Balassagyarmaton pedig az Ipolypart Fészek Gyermekotthon újul meg a közeljövőben fogvatartotti munkáltatással.