Így tölti a karácsonyt a háborús menekült kárpátaljai család Győrben

Az ünnepek kapcsán elmondták, hogy nehéz nekik az idei karácsony, hiszen csak maguk vannak. Szokásaik szerint Kárpátalján ilyenkor összejött a család apraja-nagyja, 15-20 fős vacsorát tartottak, kántáltak a fa körül.

– Most viszont csak azokkal tudjuk tartani a kapcsolatot, akik itt élnek a közelben, illetve az interneten keresztül a távoli rokonokkal.

Szaloncukor, bejgli nálunk is kikerül a karácsonyi asztalra. Talán annyi a különbség, hogy még több ételt készítünk. Az ukrán karácsonyi menü 12 különböző fogásból áll, amely a 12 apostolt szimbolizálja. Illetve halászlé helyett tradicionális gombalevest főzünk, melynek alapanyagait mi magunk szoktuk összegyűjteni a környező erdőben. A hazai ízek idén is megmaradnak, ezzel egy kicsit közelebb tudjuk hozni a régi karácsonyok hangulatát – fejtette ki Zachary Ottó, aki családjával rendszeresen énekel karácsonyi dalokat is az ünnepek alatt, mint például a jól ismert Csendes éj. A betlehemezés ugyan már kimarad, de örömmel mesélt ennek nosztalgikus emlékeiről is.