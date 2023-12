Összefoglaló videót visz Brüsszelbe Rétvári Bence a déli határon történt brutális támadásokról

Holnap azért is utazom Brüsszelbe az EU Bel- és Igazságügyi Tanácsának ülésére, hogy ott is szembesüljenek a valósággal, ami nap mint nap a magyar déli határon zajlik. Nem békés, hanem agresszív tömegek érkeznek, nem legálisan, hanem illegálisan akarnak Európába jutni, nem lehetőség a migráció, hanem veszély – írta Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence. Mint a a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kifejtette, a brüsszeli bürokraták nem hajlandók személyesen megnézni, milyen állapotok uralkodnak a déli határunkon, ezért egy összefoglalót visz nekik egy rövid videó formájában. Ezt a felvételt be is mutatta a bejegyzésben.

„Nem lehet már tovább íróasztalok mögött ülve döntéseket hozni az illegális migráció kérdésében. Nem lehet úgy dönteni országok, nemzetek sorsáról, hogy nem látják, nem hajlandók meglátni, hogy milyen fenyegetést is jelentenek az illegális migránsok valójában. Nem lehet ránk kényszeríteni a veszélyes migránsok kötelező befogadásátFegyverekkel támadnak a déli határt védő rendőrökre és határvadászokra, akik a testi épségüket kockáztatva próbálják őket Magyarország és az EU határain kívül tartani. Itt az ideje, hogy Brüsszel szembesüljön a valósággal” – írta az államtitkár.

Borítókép: Fegyveres migráns a határ közelében (Forrás: képernyőfotó)