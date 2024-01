Hivatalos: Pontosan ennyivel több pénzt kapnak a pedagógusok

A teljesítménybérezés miatt azok is jól járnak, akik többet tesznek a gyermekekért és nagyobb mértékben emelkedik a fizetése például azoknak is, akik hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak, hiszen a bérrel párhuzamosan nő az esélyteremtési illetményrész mértéke is: a felzárkózó vagy kedvezményezett településen tanítók bérének továbbra is húsz százalékkal magasabbnak kell lennie.

A rendelet azt is rögzíti, hogy teljesítményértékelés alapján az illetmény nem csökkenthető.

A tanárok átlagbére a mostani emeléssel eléri a diplomás átlagbér 71,8 százalékát, a további emelésekkel pedig 2025-re eléri a nyolcvan százalékát. Kormányhatározat rögzíti azt is, hogyha a diplomás átlagbér emelkedése a tervezettől eltérő, a béremelés mértékét indexálni kell, ezért a kKormány az év folyamán monitorozza majd az átlagbérek alakulását.