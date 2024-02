A dollármédia hihetetlen módon rápörgött a svédek NATO-csatlakozására

Szinte egyszerre vált sürgető kérdéssé Svédország NATO-csatlakozása a dollárbaloldal és a dollármédia számára. Mint ismert, a baloldali frakciók közösen jegyzett levélben fordultak Kövér László házelnökhöz, amelyben rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezték, hogy az Országgyűlés döntést hozzon Svédország NATO-csatlakozásáról. A Fidesz azonban nem megy el az ellenzék által kezdeményezett parlamenti ülésre, tehát az Országgyűlés február 5-én sem szavazza meg a svédek NATO-csatlakozását.

Akcióban a dollármédia

A baloldali kezdeményezéssel egy időben a baloldali propagandasajtónak is égetően fontos lett Svédország NATO-csatlakozásának kérdésköre: a csütörtöki Kormányinfón például több tucat kérdést feltettek a témában.

A Telex nevében tíz kérdést tett fel Gyurcsány Ferenc volt jegybankelnökének a fia, a Parlamentből alvás miatt kitiltott Simor Dániel. A következő kérdésekkel kérte számon Gulyás Gergelyt:

„Szjjártó Péter azt mondta, hogy nem Magyarország lesz az utolsó, aki jóváhagyja a svédek csatlakozását. Mégis mi történt, hogy Magyarország lesz az utolsó?”

„Miért ígérte ezt tavaly Szijjártó Péter?”

„Biztonság szempontjából érdekünk hogy a svédek csatlakozzanak a NATO-hoz?”

„Több szakértő úgy nyilatkozott, hogy jelentős változás lenne, ha Svédország csatlakozna…”

„Egy labilis geopolitikai helyzetben egyensúlyban van az, hogy akadályozzák egy ország csatlakozását?”

„Jelenleg az országgyűlési képviselők azt gondolják, hogy ha a svédek csatlakoznának a NATO-hoz, ők nem védenének meg minket a szövetség kötelékében?”

„Önnek megvan a bizalma a svédek felé?”

„Hány tagja van a frakciónak, aki bizalmatlan velük szemben?”

„Emlékszik olyan esetre, hogy a kormány nem tudta átvinni az akaratát a frakción?”

„Ez a döntés kétharmados támogatást igényelne a parlamentben?”

Hasonlóan járt el a 24.hu is, aki Svédország NATO-csatlakozásával kapcsolatban nyolc kérdést intézett Gulyás Gergelyhez.

„Mire várnak a svéd NATO-csatlakozás ügyében?”

„Mondjon egy konkrét feltételt, konkrét lépést a bizalomhiány javítása érdekében!”

„Kerülgetjük a forró kását, de ez egy nyilatkozatot jelentene a svéd miniszterelnöktől?”

„A budapesti látogatás feltétel? Anélkül megszavazza a kormány a ratifikációt?”

„Ha Svédország nem fog bizalomépítő lépéseket tenni, akkor a kormány nem támogatja a ratifikációt?”

„Önt konkrétan mi nyugtatná meg a svédek részéről?”

„Ez azért furcsa, mert a törököknek konkrét igényei voltak, a magyar kormány felé találgatások vannak!”

„Akkor ezt a svédeknek kell kitalálni?”

A csütörtöki Kormányinfó után hétvégén a HVG durrantotta be a témát: egy kétrészes dokumentumfilmet tettek közzé oldalukon, amit Finnországban forgattak, Oroszország és a NATO új ütközőzónájának bemutatva a térséget.

Földes András, aki a Telextől igazolt át a HVG-hez, felvezető cikkében hangot ad kormánnyal egyet nem értő álláspontjának.

„A svéd NATO-csatlakozás hátráltatásának sagáját már úgy ismerjük, mint mondjuk a nagy klasszikus Jóbarátokat. Nem biztos, hogy mindenki látott minden részt, de egy-két jó poén azért a többségnek megvan. Volt az a rész, amikor Orbán nagyon szerette volna a svéd, és akkor még finn csatlakozást is, ám sajnos a tőle teljesen függetlenül gondolkozó Fidesz-frakcióban egyesek ágáltak ez ellen. De nagyot ment az az epizód is, amikor kiderült, hogy a svéd köztévé évekkel ezelőtt a magyar demokrácia romló állapotáról készített filmet, amin Szijjártó Péter annyira megsértődött, hogy azt a svéd kormánynál is szóvá tette, így egyúttal meg is erősítve a film állításait. És sokat szerették a magyar kormánydelegáció útját, ahol a fideszes csinovnyikok a demokrácia állapotát vizsgálták a skandináv országban” – írja a Finnországban forgatott világháborús hangulatú filmjének beharangozójában.

Az amerikaiak fokozzák a nyomást?

A fentiekkel egy időben az Amerikai Nagykövetség honlapján a következő nyilatkozatot jelentette meg a magyar Országgyűlés 2024. február 5-i, hétfői rendkívüli ülésével kapcsolatosan:

Mivel Magyarország marad az utolsó szövetséges, aki ratifikálja Svédország NATO-tagságát, az Egyesült Államok üdvözli a február 5-re, hétfőre összehívott rendkívüli parlamenti ülés bejelentését, amely közös biztonságunk e kulcsfontosságú kérdéséről szól. Orbán Viktor miniszterelnök megígérte, hogy Magyarország az első adandó alkalommal cselekedni fog. A hétfői ülésszak lehetőséget biztosít erre.

Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, nincs értelme február 26-a előtt összehívni az Országgyűlést a svéd NATO-csatlakozás miatt. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár és Antony Blinken amerikai külügyminiszter is kijelentette viszont, arra számít, hogy az első rendes ülésen szavaz a parlament a NATO-tagságról. A Fidesz-frakciója egyébként korábban azt is egyértelművé tette, hogy megvárja a döntéssel a magyar–svéd miniszterelnöki találkozót. Furcsa helyzet állt ugyanis elő azzal, hogy a kormány jelezte, hogy támogatja a svédek csatlakozását is, azonban a frakcióban ezt többen is ellenzik, ezért nem biztos, hogy megkapná a kétharmados többséget egy szavazáson a parlamentben.

