Cáfolta a baloldali sajtó álhíreit Győrfi Pál

Nem igaz az a rémhír, miszerint Pest vármegyében csak három helyszínen fogadnak gyerekeket – mondta Győrfi Pál, a Mentőszolgálat szóvivője a Mandinernek. Mint hangsúlyozta, a valóság az, hogy eddig alig volt ilyen ellátási hely, most viszont 21 ellátóhely létesült a beteg gyermekeknek, hiszen minden egyes ügyelet fogad gyermeket és felnőttet egyaránt. A 18 „vegyes ügyelet” mellett még három olyan ügyelet is van, ahol kifejezetten gyermekorvosok ügyelnek: Vácott, Cegléden és Érden – tette hozzá.

Állta a sarat a rendszer

A szóvivő megerősítette, hogy február első napjaiban Pest vármegyében átlagos volt az ügyeletek terhelése, bár a hétvégén valóban nagyon megemelkedett a telefonos hívásszám. Ennek hátterében egyebek mellett az is állt, hogy sokan csak ki akarták próbálni a 1830-at.

Erre a hétvégére még több hívásfogadóval készülünk, hogy a várakozási idő ne legyen több néhány percnél, de nem igaz az a zavarkeltő állítás, hogy a következő hétvégén 72 vidéki mentésirányítót rendelnének fel a fővárosba az ellátás biztosítása érdekében

– szögezte le a szóvivő.

Győrfi Pál úgy fogalmazott: az igazság az, hogy összesen kilenc vidéki mentésirányítót hívnak Budapestre a hétvégén, de nem csak a létszámnövelés miatt, hanem azért, hogy tanulják a rendszert, mert Pest vármegyében egy más protokoll alapján működik a hívásfogadás. Itt ugyanis gépi menü, abban visszahívás kérési lehetőség is van, éppen a betegek kényelme érdekében, amit vidéken is be szeretnének vezetni. – A érintett kilenc fő pedig nem feketén, sanyargatva, túlterhelve fog bekapcsolódni a munkába, hanem a jogszabályok betartásával, pluszjuttatás ellenében – fűzte hozzá.

Jók a tapasztalatok

Kitért arra is, hogy zajlik az alapellátási ügyeleti rendszer megújítása, már 19 vármegyében jól működik ez a rendszer, egy év alatt több, mint 350 ezer beteget láttak el. Következhet az utolsó lépcsőfok, február 1-től Pest és Fejér vérmegye is bekapcsolódott, most már csak Budapest van hátra. A Pest vármegyei átállást is megfelelően előkészítettük, modelleztük – jelezte.