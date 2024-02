A Kanapéhuszárok miatt is eljárást indított a médiatanács az RTL ellen

A közlemény szerint a cseh társhatóság, az RRTV az AMC csatornán szeptember 20-án 15 óra 17 perctől sugárzott 40 éves szűz, valamint a Film Café műsorán október 13-án 14 óra 7 perctől vetített A nagy fehér című filmeket vizsgálta a Médiatanács jelzése nyomán. Mindkét filmet korhatárjelzés nélkül sugározták, holott a magyar szabályozás szerint mindkettőt a IV. kategóriába (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) kellett volna sorolni, és ennek megfelelően csak 21 óra után lehetett volna közzétenni. A magyar médiahatóság ezért mindkét esetben a médiaszolgáltató felett joghatósággal rendelkező RRTV-hez fordult, amely felhívta az érintett csatornákat, hogy tegyenek eleget a cseh törvényi előírásoknál szigorúbb magyar előírásoknak, különösen a korhatárkategória-jelzések használatában.

Emellett a közlemény tudatta, hogy a Kanapéhuszárok november 24-én és december 1-jén sugárzott epizódjai miatt indult eljárás az RTL-lel szemben. A III. korhatári kategóriába sorolt műsorban azt láthatják a nézők, hogy mások hogyan tévéznek, azaz az egyes műsorszámokra milyen reakciókat adnak. A tényállás teljes körű tisztázása érdekében a Médiatanács nyilatkozattételre hívta fel az RTL-t.

A Médiatanács két olyan eljárásban is határozatot hozott, amelyek tárgya a szerződéses vállalások teljesítésének valamilyen hiányossága volt: a Jászberény 97,7 MHz-en sugárzó Trió Rádió november 4. és 10. között nem tett közzé megfelelő mennyiségű közszolgálati, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a mindennapi életet segítő műsorszámot, valamint a vállaltnál kevesebb hírműsorszámot és szöveges tartalmat sugárzott. Emiatt a Médiatanács ötvenezer forint bírságot rótt ki a rádióra, és a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte. A Rádió 1 Sopron 94,1 MHz október 4–10. közötti műsorhetének vizsgálatából az derült ki, hogy az adó a vizsgált időszakban nem tett közzé a szerződéses vállalásának megfelelő mennyiségű hírműsorszámot, illetve magyar zenei művet. Emiatt a médiaszolgáltató negyvenezer forint bírságot kapott, emellett a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte a rádiót a Médiatanács.

