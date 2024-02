Felvételi eljárás: hamarosan itt a vége + videó

Megjelent a Felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése, amelyben a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították a decemberben közzétett adatok egy részét, és új szakokat is meghirdettek – adta hírül az Oktatási Hivatal. Ahhoz, hogy az egyetemek jobban meg tudják választani, kikkel kívánnak együtt dolgozni, és a diákok is szélesebb palettáról dönthessenek, rugalmasabbá vált a felvételi eljárás a versenyképesebb felsőoktatásban.

Varga-Bajusz Veronika felhívta a figyelmet a felvételi eljárás változásaira (Fotó: Havran Zoltán)

Megújult felvételi eljárás

Mint írták, a felsőoktatás megújításának részeként a felvételi eljárást is megújították, amit a szaktárca az igények előzetes felmérését követően, az egyetemekkel és a köznevelésben részt vevő diákokkal közösen vitt végbe. Három fontos változás történt.

A pontszámítás változásának egyik eleme, hogy az egyetemek, főiskolák maguk határozhatják meg, milyen tevékenységekért, eredményekért, követelményekért adnak pontokat. Ahogy azt lapunknak Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára egy interjúban elmondta, az elérhető maximális 500 pontból száz pontról az egyetemek döntenek. Ezeket jellemzően

tanulmányi versenyekre, például az OKTV-n elért kiemelkedő eredményekre, az emelt szintű érettségire, önkéntes tevékenységre, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra adják mostantól,

de emellett a felsőoktatási intézmények térségük és képzéseik egyedi szempontjait is megjeleníthetik. A helyettes államtitkár kiemelte: az önkéntes katonai szolgálat az időtartamtól és szakmai tartalomtól függően jelenthet akár 64 pontot, ráadásul ezzel a maximális 500 pont fölötti pontszámot is el lehet érni.

2. Változás állt be az emelt és a középszintű érettségi pontozásában: emelt szinten a százszázalékos érettségire száz pontot, középszinten a száz százalékra 67 pontot adnak, azaz a középszintű érettségi kétharmadát éri az emelt szintűnek.

3. A felvételiben beszámítható ötödik tantárgyat és érettségi tárgyat a felsőoktatási intézmény határozhatja meg – emlékeztetett Varga-Bajusz Veronika.

Vészesen közeleg a felsőoktatási felvételi határidő: mire kell figyelni?

Egy közmédiának adott interjúban kiemelte: a felvételi eljárás elektronikus, ezért szükség van ügyfélkapura, és a jelentkezés után érdemes folyamatosan figyelni az újabb határidőket, ugyanis lehet módosítani a jelentkezési sorrenden, vagy pótolni, ha valami lemaradt. Felhívta arra a figyelmet, hogy

a felvételi eljárás során a meghirdetett képzésekre a felvételi határidő február 15-e éjfél, eddig lehet jelentkezni a Felvi.hu e-felvételi menüpontjában.

Ugyancsak február 15-e a kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje: ezt azoknak kell átutalniuk vagy bankkártyával kiegyenlíteniük, akik a díjmentesen megjelölhető háromnál több, de legfeljebb hat képzésre jelentkeznek. A ponthatárhúzás várhatóan július 24-én lesz.

Beszélt arról is, hogy a „campusélmény” hangulatot adó Educatio kiállításra több mint hatvanezren látogattak ki. – Fontos, hogy a fiatalok beszélgessenek a családtagjaikkal, az osztályfőnökükkel a szakválasztásról, emellett szerinte érdemes a barátokat, egyetemistákat is kérdezni a személyes tapasztalataikról – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, szeretnék, ha a nem most érettségizők közül is egyre többen jelentkeznének, akár munka vagy család mellett is nekiveselkednének a tanulásnak, hiszen a diploma előnye egyértelműen látszik a munkaerőpiacon, illetve a bérszorzóban, tavaly kimagaslóan sokan voltak a diplomások.