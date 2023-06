Reménykeltően növekszik a pedagógushallgatók száma

Örömteli és egyben reményekre okot adó, hogy jelentősen megnőtt a pedagóguspályára jelentkezők száma – jelentette ki Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Miniszté­rium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára.

Tudatta: több mint 14 ezren jelentkeztek valamilyen pedagógusképzésre és ebből 33 százalékkal többen a tanár-tanító képzésre, összesen ­5843-an, amit azt jelzi, hogy vonzó a tanítói, tanári pálya.

Hozzátette: az új szabályozás, amely lehetővé teszi a már diplomával rendelkezőknek a rövid ciklusú képzésekre való jelentkezést, hozzájárult ahhoz, hogy a növekedés meghaladja a 27 százalékos jelentkezői átlagot. Ezekre a mesterszakokra a tavalyi 1953-főről 2453 főre nőtt a jelentkezők aránya.

Új végzettség két félév alatt

A mesterszakok népszerűségét növeli az a szakmai javaslat is, amely lehetővé tenné a már meglévő vagy folyamatban lévő egyetemi tanulmányok mellett a teljes szakmai tudással rendelkezőknek, hogy akár két félév alatt szerezhessenek tanári diplomát. Ezenfelül inspiráló hatású, hogy a tanárképzések nemcsak rugalmasabbá, hanem gyakorlatorientáltabbá is váltak – mondta a helyettes államtitkár.

Varga-Bajusz Anikó, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára. Fotó: Havran Zoltán

Hangsúlyozta: a pedagóguspálya vonzerejét és szakmai megbecsülését erősíti az új pedagógus-életpályamodellről szóló törvényjavaslat, amely megalapozza a pedagógusok további jelentős béremelését is. Kifejezte, ha Brüsszeltől Magyarország megkapja a neki járó uniós forrásokat, megindulhat a rendszerváltás óta legnagyobb pedagógusbér-emelés, és a tanárok átlagkeresete eléri majd a 800 ezer forintot.

A jelentkezői létszámban 29 százalékos növekedés figyelhető meg a matematika, természettudomány, műszaki és informatikai (MTMI) területen is, ami annak tudható be, hogy a mai fiatalok sokkal tudatosabbak. Az ezeken a szakokon szerzett végzettséggel egy olyan életpályát terveznek, ami a gazdasági fejlődés iránya miatt vonzóbbá teszi a területet – vélekedett a helyettes államtitkár. Azonban ha tágabb értelemben nézzük, az MTMI-területekhez a magyar társadalom, gazdaság szempontjából kiemelten fontos agrárium, orvostudomány, pedagógia területeket is hozzáadjuk, megkapjuk az MTMI+ kategóriát. Itt már a jelentkezői létszámnövekmény mindent összevetve még jelentősebb, 34 százalékos – emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az egyetemek és a gazdaság összekapcsolásával maguk a felsőoktatási intézmények is egy vonzó utat tudnak mutatni a gyorsabb, gyakorlatiasabb képzésekkel. Példaként említette a nyíregyházi Lego-gyár és egyetem kapcsolatát, illetve más városokban a Mercedesszel és az Audival kialakított együttműködést.