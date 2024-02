Győrfi Pál: Adj utat a kék lámpának!

„Kétirányú halszálka lehúzódással középen engedhetnek utat nekünk, ez a legjobb megoldás, és így is csinálta ez a fehér autós, a terepjáró is mindent megtesz, rámegy a kis bójákra is, centizgetve haladunk. Itt nekünk is nagyon tudatosan kell haladnunk.”