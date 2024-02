Pankotai Lili a TASZ segítségével akarta megleckéztetni a volt iskoláját, végül ez lett belőle

A lassan „oktatásügyi szakértővé váló”, a Karmelita kolostor előtti tavaly nyári tüntetéseken is főszerepet vállaló balliberális aktivista diáklány tavaly januárban a Telexnek adott interjúban jelentette be, hogy beperli gimnáziumát, mégpedig a Soros-féle Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével. Mindezt azért, mert a 2022 októberi, trágárságokkal teletűzdelt, egy ellenzéki tüntetésen előadott slam poetry-előadását nem nézte jó szemmel az egyházi iskola vezetése, igaz, egy közleményen túl nem is nehezményezték különösebben. Pankotai végül így is otthagyta a gimnáziumot. És nem is akárhogy!