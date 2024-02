Szegedi kutatók egy hatalmas titok nyomába eredtek

Különböző DNS-adatbázisokkal összevetve a gén – vagy annak hasonló változata – sok más fajta baktériumban is jelen van, így ez a faktor bizonyára egy általánosabb stresszvédelemnek a része lehet. Érdekes módon a Balon kapcsolatot mutat egy magasabb rendű eukariótákban is található általános fehérjetranszlációs faktorral, így evolúciósan is jelentős szerepet tölthet be.

Borítókép: Illusztráció (Pixabay.com)