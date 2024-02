Alpári módon esett Ördög Nórának Osváth Zsolt, a gyerekeit is a szájára vette

Osváth először a népszerű rappernek, Curtisnek esett neki, aki nagyon hamar helyre tette a hisztériázó influenszert:

„A pedofília minden formáját elutasítom, és azt is, ha a gyerekeket politikai célra akarják felhasználni. Nem adom a nevem semmi, ezzel a céllal szerveződő megmozduláshoz, tüntetéshez, politikai állásfoglaláshoz. Ahogyan eddig, így ezután is kiállok a gyermekek védelme mellett."

VV Zsolti azonban itt nem állt meg, Tóth Gabi mellett ezúttal Ördög Nórának is nekiugrott, méghozzá meglehetősen alpári stílusban, még a műsorvezető gyerekeit is szájára vette:

„Átverve éreztem magam, mert engem a Nóri meggyőzött arról, hogy a gyerekei nevelésében és a nyilvánosságban való szereplésében mennyire tudatos. Úgy gondoltam, van okom rá felnézni, de ez most megváltozott. A kiírása után teljesen másképp gondolkodom Ördög Nóráról. […] Nóra a tulajdonosai kedvére próbált tenni úgy, hogy egy nyilvános posztban határolódott el tőlünk, jelezve, hogy a gyermekbántalmazás minden formáját elítéli. […] Mondta ő, aki a legtöbbet profitált a gyermekeiből ebben az országban. Nyilván pontos számokat nem tudok, de biztos vagyok benne, hogy több 10 millió forintot hozhattak a gyerekek a kasszába.”

Hiszen a TV2 sztárja csupán ennyit tett közzé a témában:

„Az elmúlt napokban több megkeresést is kaptam több irányból, hogy szólaljak fel, vállaljak szerepet a bántalmazott gyerekek ügyében. Boldog vagyok, mert azt látom, ebben a témában egységes az álláspont, s nem is lehet más: a bűnösöknek zéró tolerancia. Ugyanakkor – csakúgy, mint minden közéleti témát – ezt is mélyen átitatja a politika, amelytől eddig is és ezután is távol fogom tartani magam.”