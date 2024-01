Celebekkel próbálja magát népszerűsíteni a levitézlett baloldal

Mint beszámoltunk róla, ismét baloldali celebbel utazik Strasbourgba Donáth Anna: ezúttal Kajdi Csabával. A párt közlése szerint az influenszer repülőjegyét és szállásköltségeit képviselői keretből – tehát közpénzből – finanszírozzák. A Momentum tájékoztatása szerint

az influenszer azért kíséri el Donáth Annát, hogy tartalmat gyártson az EP-képviselővel,

és így ismertessék meg a strasbourgi munkakörülményeket és az európai törvényhozás folyamatát az emberekkel. Emlékezetes: Kajdi Csaba korábban Hadházy Ákos meghívására a Parlamentbe látogatott, amelyről videót is készített Instagram-profiljára. Az influenszer Orbán Viktor irodához is eljutott, ami előtt megállva azt mondta:

Vityó, gyere már ki! Anyukám, mindjárt berongyolok a Vityóhoz! Elnézést, pardon, itt vagytok? Halló, itt vagytok?! Itt tetszenek lenni? Vityó! Gyere már ki! Rázárjuk az ajtót, ne aggódjál egy percig sem!

Megjegyezte, hogy a „Vityónak itt is van kis bungalója, nem csak a karmelitában”. A túra végén Kajdi Csaba influenszer külön köszönetet mondott Hadházynak, és még egy közös szelfit is készítettek. Emlékezetes: tavaly szeptemberben Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán osztott meg egy fotót arról, hogy Kajdi Csaba „Cylával” villamosozott. A fotóhoz fűzött kísérőszövegből kiderült, hogy a közös utazásról videó is készült.

Nem csak Kajdit, VV Zsoltit is közpénzből fizetik?

Miközben Karácsony Gergely arra panaszkodik, hogy Budapestnek nincs semennyi pénze, a kormány kivérezteti a fővárost, addig balos életmód-influenszerek reklámszagú üzeneteket helyeznek el a különféle audiovizuális tartalmaikban, amelyben budapesti projektet reklámoznak – fogott gyanút korábban a Tűzfalcsoport. Karácsony Gergely az utóbbi időben gyakran tűnik fel két ilyen ismert influenszer társaságában: Kajdi Csaba és Osváth Zsolt, azaz VV Zsolti online anyagaiban.

Nem mellékesen a nyíltan homoszexuális VV Zsolti „együttműködik” az egyik budapesti közműcéggel is.

Osváth Zsolt több, YouTube-on megosztott videójában népszerűsít a fővároshoz köthető reklámokat, a Tűzfalcsoport példának a következőt hozta: az egyik RTL-en futó műsort taglaló VV Zsolti-videó alatt nem másnak mond köszönetet a baloldali véleményvezér, mint a Budapesti Közműveknek és a fővárosi önkormányzatnak, miközben az nem derül ki, hogy a fővárosnak mégis mi köze lehetett egy ilyen típusú videó legyártásához.

A Budapesti Közműveknek és a fővárosi önkormányzatnak mond köszönetet Osváth Zsolt. Fotó: Tűzfalcsoport

A videóban felugró reklámplakátból azonban már tisztább képet kaphatunk, mit is népszerűsít a véleményvezér: a második plakát már árulkodóbb, ott már egyértelműen kiderül, hogy mit is népszerűsít a balos „valóvilág-szereplő” – írta a Tűzfalcsoport.

A teljes baloldal megfordult nála

Osváth Zsolt nem most szállt be az ellenzéki politikába, az 1Kanapén című műsora, amelyben különféle ismert, és/vagy hírhedt emberekkel készített interjúkat a beszélgetőpartnerhez passzoló témákról, hamar rendkívül népszerű lett. Az egykori valóságshow-szereplő saját bevallása szerint a nemváltás hivatalossá tételét megakadályozó törvénymódosítás 2020 májusában való elfogadásán felháborodva kezdett el közéleti-politikai kérdésekkel foglalkozni. Az 1Kanapén sorozat első politikus-vendége Vona Gábor volt, aki sietett kijelenteni:

nem volt kapcsolatom férfiakkal.

Az exjobbikos politikust Gyurcsány Ferenc követte. Azóta pedig Karácsony Gergelyen kívül, Fekete-Győr András, Jakab Péter, Dobrev Klára, valamint Márki-Zay Péter is megfordult Osváth Zsolt kanapéján, aki a választási kampányban műsorvezetőként, hoppmesterként tűnt fel a baloldali kampányrendezvényeken.

A folyamatosan baloldali propagandát toló Fókuszcsoport műsorában is gyakori vendégek a bukott baloldali politikusok: nemrégiben Márki-Zay Péter és Vona Gábor arról tanácskoztak, hogy vajon mi vezetett a baloldal történelmi vereségének okához.

Borítókép: Francia és magyar zászlókkal pózolnak a Momentum EP-képviselői és Kajdi Csaba. Fotó: Donáth Anna Instagram-oldala