Az Orbán-gyűlölő Kéri László fejest ugrott a baloldali fekáliatengerbe

A kegyelmi ügy és a lemondások nagyon felbátorították a baloldalt. Természetesen a vérszomjas megmondóembereik is elemi erővel léptek színre. Ezúttal a nagy veterán Kéri László kapott mikrofont, hol máshol, mint abban a Klubrádióban, amelynek a hitelességét, erkölcsi tartását a közelmúltban egy döbbenetes botrány zúzta porrá. Mint ismert, a tulajdonos Arató András tett közzé egy nőgyűlölő és közönséges sértésekkel tarkított cikket, amelyben prostituáltaknak nevezte a lemondott Novák Katalint és Varga Juditot. Majd ezt követően az érintettek galád módon megpróbálták eltüntetni a cikket. A felháborító írás még most is nagy hullámokat vet és méltán vált ki felháborodást az emberekből, hiszen ahol ilyen gyalázatos, nőket emberi mivoltukban lejárató, aljas cikk meg tud jelenni, az mindennek a legalja. Ahogy egy kommentelő írta felháborodott reakciójában, nem más, mint egy fekáliatenger. Nos, ebben a bizonyos tengerben mártózott meg a minap Kéri László, a Reggeli személy című műsorukban volt vendég.