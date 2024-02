A bunkók erkölcse

Ha megpróbáljuk rekonstruálni az azóta eltüntetett publicisztika keletkezéstörténetét, akkor fel kell tennünk a kérdést, kibe óhajtott egy méreteset belerúgni Arató.

Nyilván nem a már lemondását bejelentett köztársasági elnökbe, de még csak Varga Juditba sem, hiszen azzal a teljesen hibbant sakkozóhoz vált volna hasonlatossá, aki a már leütött figurákat még meg is tapossa.

Az ő lelki szemei előtt sokkal nagyobb cél lebegett, úgy gondolhatta, most aztán megbosszulja minden sérelmét, ami az elmúlt tizenöt évben érte, és vasalt sarokkal fog ugrálni a személyiségét teljesen eltorzító fóbiájának tárgya, Orbán Viktor torkán. Csak hát a gyűlölet az rendkívül rossz tanácsadó. Ilyen állapotban hogyan is érthette volna meg, hogy a kormányfő nem pedofil, de még csak nem is pedofilsimogató, hanem ellenkezőleg, a legkövetkezetesebb harcosa a gyermekvédelemnek.

Ily módon begőzölve nyilván azt sem lehet felfogni, hogy a vonatkozó törvény egyáltalán nem a homoszexuálisok ellen irányul, ugyanúgy bünteti a heteroszexuális pedofilokat is.

Közröhej tehát, hogy a gyermekvédelmi törvényt meg nem szavazó, azóta is folyamatosan támadó, nemzetközi bíróság elé citáló, a gyakorló pedofil Daniel Cohn-Bendit baráti körébe tartozó balliberális haladárok akarják megvédeni gyermekeinket tőlünk. Nem csoda, ha ebben a tematizációs katyvaszban még egy Arató-féle géniusz is elveszíti a fonalat.

Ez okozhatta, hogy amikor igazán kifejező szóláshasonlatot keresett fortyogó gyűlöletének ércnél maradandóbb szöveges megformálására, azt a szakállas poént találta legmegfelelőbbnek, hogy működési zavarok esetén nem a bútorokat, hanem a hölgyeket kell kicserélni a kuplerájban.

A kupleráj az nyilván hazánk metaforája, amióta nem a libernyákok nyerik a választást errefelé.

A működési zavar az a balos közérzetrombolók évtizedes mantrája, miszerint itt nem lehet élni, levegőt sem kapni, innen csak elmenni lehet, s lám, még a pedofilokat is simogatják a diktatúra kinevezettjei. Idáig stimmel, még ha hazugság is. Az igazi bajok a bútorokkal kezdődtek Arató fékezhetetlen agyvelejében. Mert azt akarta ő valahogy kifejezésre juttatni, hogy nagyon helyes, ha lecserélik a hibázó elnök asszonyt, a választásra készülő listavezetőt, de nem elég. Viszont annyira belehergelte magát nyakatekert gondolataiba, hogy elengedte a bútorok zavaró képi világát, és a maga bunkó stílusában világgá kürtölte beteg lelkének minden becsületsértő indulatát. Fényesen bizonyítva ezzel, hogy emberség, erkölcs és jóérzés tekintetében Novák Katalin és Varga Judit szoknyájának a széléig sem ér fel. Igazából neki kellene eltűnni a süllyesztőben. De ahhoz is meg kell még ennie néhány tál galuskát az összes hőbörgő haverjával együtt, ha Orbán Viktorral akar egy páston állni. Mert a miniszterelnök mögött ott leszünk mi is vagy hárommillióan.