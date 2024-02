Schuster Lóránt hatalmas sallert osztott ki, Gyurcsányék rendesen beleszaladtak + videó

Felhévizy Félix nagyon szereti a rockzenét, erről már korábbi jegyzetekben lehetett olvasni. Mint ahogy arról is, hogy a P. Mobil együttes az egyik nagy kedvence, természetesen az összes lemezük mellett számos relikviát is őriz a csapattól. Ezért is örült nagyon, amikor meglátta, hogy a Mező Gábor által fémjelzett, zseniális Hamis Gulyás legfrissebb epizódjában Schuster Lóránt volt a vendég. A rendszerváltás és az azt megelőző diktatúra titkos vagy alig ismert történeteit is bemutató csatornán a zenész szokásához híven rendesen odapörkölt Gyurcsányéknak és az egész baloldali vándorcirkusznak, hiszen ők ma is ugyanazt a káros ideológiát követik, mint elődeik.