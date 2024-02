Az öt legjobb Alain Delon-film – A medence + videó

Érdekességek

Romy Schneider a gyermeke születése után újra visszatért a filmek világába. A szerepre maga Delon javasolta, a film forgalmazójának és producerének heves tiltakozása ellenére is, akik úgy vélték Romy neve már nem cseng olyan jól a filmes szakmában. A film női főszerepére Natalie Wood, Monica Vitti és Angie Dickinson neve is felmerült – olvasható a Mafab oldalán. Maurice Ronet a magánéletben Delon egyik legjobb barátja volt.

Majd egy évtizeddel korábban együtt játszottak René Clément Ragyogó napfény (1960) című bűnügyi filmjében is, melyben Ronet a szerepe szerint szintén a Delon által játszott szereplő áldozatává vált. A film sztorijához hozzátartozik egy döbbenetes bűntény is. Yvelines-ben, egy meddőhányóban holtan találták a jugoszláv Stefan Markovicot. A fiatal férfi holtteste egy szemeteszsákban volt. A 31 éves Markovicról kiderült, hogy Delon egyik barátja volt, aki a sztár testőrének szerepét is betöltötte. A nyomozás során Delont is többször kihallgatták. A színész A medence forgatásával igazolt magának alibit, de ez némileg kérdésessé vált, mikor kiderült, hogy a bűntény feltételezett időpontjában forgatási szünnap volt. A gyilkosság részleteit sosem sikerült tisztázni.

A medence egy nagyon különleges filmélmény. Minden mozirajongónak ajánlom, mert tulajdonképpen egy kamaradrámába oltott erotikus thriller, ami finoman szólva nem megszokott a filmművészetben. Deray zseniálisan játszik a fényviszonyokkal, a napsütéssel. A színészek egytől egyig pazarul hozzák a figurájukat. Delon a hűvös, jóképű Jean-Pault, Schneider a csodaszép Marianne-t és Maurice Ronet pedig Harry ellentmondásos alakját.

A kor talán két legszebb színészpárosa egy medence partján lenge öltözetben, mi ez, ha nem erotika, természetesen a 60-as évek végének fülledt módján. A történet is izgalmas, végig tapintható a feszültség, egy perc sem telik úgy el, hogy ne várnánk valami extrát, de természetesen a feszültségkeltés lényege, hogy csak a megfelelő pillanatban jöjjön el a katarzis. Alain Delon és Romy Schneider kiváló alakításával, valamint a film atmoszférájával és stílusával hozzájárult a mű kultuszának kialakulásához. A mozi stílusa, hangulata és vizuális megjelenése is jelentős hatással volt más művészekre és filmesekre azóta is. A medence egy nagy klasszikus, és annak ellenére kötelező darab, hogy nem egy látványos mozi, a hangulata viszont páratlan és talán utánozhatatlan is.

Idővonal: A medence című filmet 1969-ben mutatták be, abban az évben, amikor Prágában egy 20 éves egyetemista, Jan Palach benzinnel leöntötte és felgyújtotta magát a kommunista rendszer elleni tiltakozásul. Budapesten a 17 éves Bauer Sándor végiglocsolta benzinnel és meggyújtotta a testére csavart nemzeti színű zászlót. (Búcsúlevelében a következőket írta: „Szeretnék élni, de most szénné égett holttestemre van szüksége a nemzetnek.”); elfoglalta hivatalát az 55 éves Richard Nixon, a megválasztott új republikánus párti amerikai elnök; János Károly elnyerte Spanyolország hercege címet, aki aláírta az örökösödési törvényt, és a cortes elé járult, hogy esküt tegyen az állam vezetőjének a Nemzeti Front eszméire, valamint a királyság minden alapvető eszméjére és az Apollo–11 űrhajósai leszálltak a Holdra, Neil Armstrong volt az első ember a Holdon. (Wikipédia)

