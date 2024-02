Az öt legjobb Alain Delon-film – A kíméletlen + videó

Ezúttal különösen nehéz volt összeállítani a sorozatunkban szereplő öt Delon-filmet. Szenzációs alkotások fűződnek a nevéhez, emlékezetes alakításai közül úgy válogattunk, hogy megpróbáltunk egy kis ízelítőt adni, több műfajban is a francia ikon művészetéből. Az ötödik helyre A kíméletlen (Le battant) című filmje került, mely mozi egy kicsit háttérbe szorult a hasonló műfajú Egy zsaru bőréért (Pour la peau d’un flic, 1981) című mozi mögött. Ez utóbbit sokkal többen ismerik, pedig A kíméletlen is remek alkotás, ezért a két film közül ezúttal A kíméletlent választottuk.

5. A kíméletlen (1983)

A mozit maga Alain Delon rendezte. Ezenkívül még három filmet készített: Egy zsaru bőréért (Pour la peau d’un flic, 1981), A sokk (Le Choc, 1982) és a Szerelmes levelek (Love Lettrers, 2008) című tévéfilmet. A mozi története egy vérbeli , hamisítatlan francia krimi. Jacques Darnay (Alain Delon) tíz évet töltött börtönben, mert kirabolt egy ékszerészt, aki tisztázatlan körülmények között életét vesztette. Arra a kérdésre, hogy volt-e bűntársa, és mi lett az elrabolt gyémántok sorsa, a pontos választ senki sem tudja. Kiszabadulása után többen a nyomába erednek.

A film olasz plakátja. Forrás: Mafab.hu

A rendőrség azt reméli, hogy a volt rab elvezeti majd őket a hiányzó gyémántokhoz. Olyan veszélyes bűnözők is készülnek a fogadására, akik korábban a barátai voltak. Nem számíthat senkire, csak magára és a nőkre. Régi barátnője befogadja, de sajnos nem tud a kapcsolatuk újból elkezdődni, mert lelövik. Ezután egy fordulatos macska-egér játék kezdődik. Darnay megismerkedik Nathalie-val (Anne Parillaud), akivel együtt csinálják végig a menekülést, illetve a bűnözők támadási kísérleteit. Remekül fotózott mozi, a régi Párizs megkapó hangulatát idézi fel előttünk, nagyszerűek az utcai felvételek. A rendkívül szellemes párbeszédek sokat emelnek a film értékén. Izgalmas régi vágású krimi, a végén egy nagyszerűen felépített csattanóval.

Delon akcióban. Forrás: Mafab.hu

Érdekességek

Ugyan a stáblistán nem szerepel, de a film rendezésében Robin Davis is segédkezett. Okos, ironikus utalások is vannak a moziban, Delon ügyesen becsempészte ezeket a finom kis játékokat a filmbe. Ilyen például Rouxel nyomozó (Pierre Mondy) figurája, akit Columbóról mintáztak, gyűrött ballonkabát, rozoga autó és folyton kialvó szivarok. De nagyon vicces az a jelenet is, amikor a rosszfiúk ülnek a kocsijukban és megszólal Oscar Benton, Bensonhurts Blues című száma, amit azonnal lekapcsolnak, mondván, hogy csak ezt ne. Ez a szám volt a két évvel korábbi, szintén Delon által rendezett Egy zsaru bőréért című filmnek a zenéje.

Összegzés

A kíméletlen egy olyan régimódi krimi, ami olyan hangulatot varázsol a nézek elé, ami ma már elképzelhetetlen. A 80-as évek Párizsa olyan atmoszférát nyújt a nézőknek, mintha ők is részesei lennének a történetnek. Alain Delon, mint mindig, most is zseniális. Amikor a film elején kijön a börtönből és bezáródik mögötte a kapu és ő rágyújt egy cigarettára, az mindent elmond róla. Ezt az elegáns, férfias, utánozhatatlan kézmozdulatot nem lehet tanítani a színiiskolákban.

Delon olyan karakter, jelenség a filmvásznon, hogy egész egyszerűen nem lehet másra figyelni. Nem lennék meglepve, ha ezt a szabadulós jelenetet tanulmányozta volna Oliver Stone, mert a Tözsdecápák második részében kísértetiesen hasonló módon szabadul Gordon Gekko (Michael Douglas) is. Anne Parillaud is csodálatos, mind a külseje, mind az alakítása pazar. A kíméletlen egy lassú folyású, ugyanakkor fordulatokban gazdag, izgalmas krimi. Filmrajongóknak kötelező darab, igazi csemege.

Idővonal: A kíméletlen című filmet 1983-ban mutatták be, abban az évben, amikor Ronald Reagan a Szovjetuniót a „gonosz birodalmának” titulálta, megnyílt a tokiói Disneyland, az első USA-n kívüli Disney-park, a Magyar Nemzeti Bank forgalomba hozta az 1000 forintos címletű bankjegyet, II. János Pál pápa felkereste merénylőjét a Rebibbia börtönben, hogy megbocsásson neki, a londoni repülőtéren megtörtént az úgynevezett „Brinks Mat” rablás, amikor elloptak 26 millió fontot érő 6800 aranyrudat, a Koreai Légitársaság 007-es Boeing–747 járata 400 km-re letért az útvonaláról, és Szahalin légterébe repült. A szovjet légierő a gépet lelőtte, 269 ember halt meg, diplomáciai bonyodalom alakult ki az USA és a Szovjetunió között, Franciaország Hissene Habré elnök oldalán beavatkozott a csádi polgárháborúba, és Magyarországon bemutatták az István, a király című rockoperát. (Wikipédia)



Az Alain Delon filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett mozival érkezünk.

Borítókép: Jacques Darnay (Alain Delon) és Nathalie (Anne Parillaud) (Forrás: Mafab.hu)