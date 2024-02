Alföldi Róbert arcátlanul felkérdezte Ákost, Rátóti Zoltánt és Szarvas Józsefet

A színész-rendező a Telexnek adott egy hosszú interjút, ahol hozta a szokásos, nyegle stílusát. Szörnyülködött, jóemberkedett, arcán kiütközött a liberális értelmiségi attitűd, a társadalom helyzete iránti műaggódás. Elmondta, jelentőségteljes hatásszüneteket tartva, hogy most aztán végérvényesen kiborult a bili, ezt már nem tűrheti el a társadalom, meg különben is a történelmi egyházak hallgatnak, nem állnak ki az emberekért. Odáig ment, hogy szemrehányóan felkérdezett három jobboldalhoz köthető művészt, Ákost, Rátóti Zoltánt és Szarvas Józsefet, hogy miért ne szólalnak meg a kegyelmi ügyben.

Ez az arrogancia annak fényében különösen felháborító, hogy a most harcosan az áldozatokat védő, áldozatokért aggódó Alföldi akkor nem szólalt meg, amikor a saját diákjával homoszexuális kapcsolatba került Bite Zsolt botránya kitört. Pedig a számos gusztustalan videót közzétevő férfi ügyében jelenleg is súlyos bűncselekmény miatt zajlik rendőrségi nyomozás. De Bródy, Kéri, a Pottyondy Edina és Osváth Zsolt nevével fémjelzett nagy influenszercsapat is valahogy mélyen hallgatott.