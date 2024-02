Szépen halad a munka az Egri borvidéken, a metszéssel már szinte végeztek

Bár a csapadék hátráltatta a szőlőtermelők munkáját, ennek ellenére a téli, kora tavaszi legfontosabb teendőkkel, így a metszéssel jól haladtak az Egri borvidék ültetvényein – írta a Heol. Farkas László, a borvidék hegyközségi tanácsának elnöke a lapnak arról beszélt, a területük nyolcvan-kilencven százalékán már végeztek is a metszéssel.

A szakember szavai szerint a csapadékos időjárás következménye, hogy míg a szántóföldeken több helyen is belvíz figyelhető meg, addig a szőlőkben több helyen, főként a fiatalabb ültetvényeknél kimosta a talajt a csapadék. – Voltak félelmek a sok csapadék miatt, még az is reális veszélynek tűnt, hogy a vessző beérése is gond lehet. Szerencsére a két-három alkalommal előforduló fagyos időszak segített ezen félelmeket eloszlatni – mondta, majd azzal folytatta:

az is tény azonban, hogy a rövid ideig tartó mínuszok a kártevők gyérítésében nem játszhattak főszerepet

Az elnök arról is beszélt, amikor melegszik az időjárás, és kellően szikkad is majd a talaj, megkezdődhet a támrendszerek igazítása, javítása, majd a kötözés is.

Farkas László kiemelte, szerencsére munkaerőhiányt nem tapasztalnak, ebben persze szerepet játszhat az is, hogy a borvidéken csökken az ültetvényfelület. Gondként inkább az jelentkezik, hogy számos növényvédő szer hatóanyagát ki kellett vonni a használatból, ezek helyettesítése igencsak gondolkodásra készteti a gazdákat. – Szemléletbeli változás tanúi vagyunk a hatóanyagok megítélésében. Most, ha valamilyen kockázat van, nem javasolt a használat – tette hozzá.