Magyarország a világ húsz legbiztonságosabb országa közé tartozik

A műsorban az illegális gyorsulási versenyek megelőzésére indított rendőrségi akcióról Kuczik János vezérőrnagy azt mondta, különösen azokra a helyszínekre fókuszáltak, ahol az átalakított járművek vezetői gyülekeztek, így a bevásárlóközpontok, benzinkutak parkolóiban, az oda vezető utakon végeztek ellenőrzéseket, amelyek során több mint 50 forgalmi engedélyt elvettek, több tucatnyi gépjárművet rendeltek be soron kívül műszaki vizsgára, és kétszáznál több gépjárművezetőt bírságoltak meg.

Elhangzott, hogy a gyorshajtók kiszűrésére tavaly már 150 hordozható sebességmérő műszer, 134 telepített traffipax figyelte az autósokat, és duplájára, 87-re nőtt az úgynevezett traffiboxok száma. Tavaly 30 százalékkal nőtt a gyorshajtásért kiszabható bírságok összege is. Kuczik János elmondta, hogy 2023-ban 47-tel kevesebb olyan halálos baleset történt, ahol a baleset a sebességtúllépésre volt visszavezethető.

A műsorban arról is beszéltek, hogy a felmérések szerint a gépjárműben elől ülőknek csak 90 százaléka köti be magát, a hátsó sorokban utazóknál pedig 57 százalékos volt az arány tavaly, és 10 gyerekből csak hatot kötöttek be szabályosan, ennél Európában csak két országban rosszabb az arány.

Nőtt a lakásbetörések száma

A Kékfényben Töreki Sándor arról is beszélt, hogy tavaly az elkövetett csalások 70 százalékát, mintegy 14 ezret az online térben követtek el a csalók, az informatikai rendszerek felhasználásával elkövetett csalások száma pedig négyezerről nyolcezerre nőtt. A rendőrség tavaly indította el Mátrix elnevezésű programját, amelyben 300 új nyomozó és informatikai szakember segíti a kiberbűncselekményekkel foglalkozó egységek munkáját, és amelyben három hónap alatt 57 netes csalót fogtak el.