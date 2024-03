Több magyar vállalat is regionális éllovassá nőtte ki magát

Az elmúlt tizennégy év nemzeti érdeken alapuló gazdaságfejlesztési stratégiájának nyomán mára több hazai vállalat is regionális éllovassá tudta kinőni magát különböző kulcsiparágakban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Bayer Construct Zrt. új beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az építőipari cég 15 milliárd forint értékben épít gyárat Sóskúton, ahol fürdőszoba-összeszerelő üzem fog működni. A projektet az állam 6,6 milliárd forinttal támogatja, így segítve száz új munkahely létrejöttét – tudatta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Bayer Construct Zrt. új beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kitért arra is, hogy a most bejelentett beruházás jelentősen hozzá fog járulni a magyar gazdaság egyik fő gerincoszlopának számító, közel 400 ezer embernek munkát adó, tavaly 7400 milliárd forintnyi termelési értékű építőipar további erősödéséhez.

Majd kifejtette, hogy a hazai gazdaság teljesítménye szempontjából a beruházások kritikus fontosságú szerepet játszanak, ezért a kormánynak nem lehet más célja e téren, mint hogy Magyarországon legyen Európa legvonzóbb beruházási környezete. Ehhez pedig tájékoztatása szerint az is hozzátartozik, hogy a kormány rendre stratégiai együttműködési megállapodásokat köt a gazdaság növekedéséhez nemcsak beruházásaikkal, hanem azokon túlmutató tevékenységükkel is hozzájáruló vállalatokkal, ahogy az most a Bayer Construct Zrt. esetében is történt.

Szijjártó Péter a megállapodás aláírását követően leszögezte, hogy ezek a partnercégek vállalják többek között a munkatársaik folyamatos képzését, a tevékenységük hozzáadott értékének növelését, a szoros együttműködést a szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, illetve azt, hogy magyar beszállítókkal dolgoznak együtt, amilyen mértékben csak lehetséges.

A mai napon a 95. stratégiai partnerségi megállapodást írtuk alá, ezúttal egy magyar vállalattal, amely Közép-Európa építőiparának és ingatlanfejlesztő ágazatának egyik meghatározó vállalata

– közölte a tárcavezető.

A Bayer Construct ma már több mint 1500 embernek ad munkát Magyarországon. Tevékenységével folyamatosan hozzájárul a magyar építőipar teljesítményének növeléséhez, és a Bayer Construct olyan összetett tevékenységet végez, amely gyakorlatilag az ingatlanfejlesztési tevékenységtől, a tervezéstől kezdve a gyártáson és a kivitelezésen keresztül az értékesítésig és az üzemeltetésig lefedi az építőipari tevékenység gyakorlatilag teljes spektrumát.

A miniszter ezután kifejtette, hogy a cég tevékenysége is bizonyíték arra, hogy az elmúlt tizennégy év kitartó, nemzeti érdeken alapuló gazdaságfejlesztési stratégiájának nyomán létrejöttek azok a nagy, magyar tulajdonú vállalatok, amelyek kulcsiparágakban regionális éllovasokká tudták kinőni magukat, s nem csupán Magyarország, hanem a régió országainak gazdasági teljesítményére is komoly befolyást tudnak gyakorolni.

Stratégiai partnerek közé tartozni azért is nagy dolog, mert ezek a vállalatok 200 ezer embernek adnak munkát Magyarországon, és amióta aláírtuk velük a stratégiai megállapodásokat, összességében 13 ezer munkahellyel többet tartanak fenn

– mutatott rá.

Beszédében végül az elmúlt évek súlyos válságait, a kiszámíthatatlanságot is érintette, kiemelve, hogy a világgazdaság többször is teljesen a feje tetejére állt, és így drámai módon bezuhantak a beruházások globálisan, tavaly például mintegy 30 százalékkal.

– Szerencsére viszont vannak kivételek, ellenpéldák, mint például Magyarország, amely a világgazdaság fekete évében tudott hatalmas beruházási rekordot dönteni azzal, hogy tavaly a beruházásösztönzési rendszerünkön keresztül 209 nagy beruházást tudtunk Magyarországra hozni összesen 13 milliárd euró értékben, amely megduplázta az addigi rekordot, ezzel hozzájárulván ahhoz, hogy a magyar gazdaságot hosszú távon növekedési pályán tudjuk tartani – mondta.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Balázs Attila, a Bayer Construct Zrt. elnök-vezérigazgatója stratégiai együttműködési megállapodást ír alá a cég új beruházásának bejelentésén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)