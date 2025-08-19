Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Széchenyi-kártya-program: a támogatások összege elérte a százmilliárd forintot

A kedvezményes hitelek és támogatások révén a hazai kis- és középvállalkozások könnyebben valósíthatják meg beruházásaikat, növelhetik termelékenységüket és erősíthetik versenyképességüket. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Széchenyi-kártya-program: a vállalkozások támogatására fordított összeg idén átlépte a százmilliárd forintot.

2025. 08. 19. 9:12
Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helye! Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére a kormány mindent megtesz a magyarországi kis- és középvállalkozások termelékenységének növelése, méretugrásuk elősegítése és beruházásaik támogatása érdekében. A Széchenyi-kártya -program jelentősen hozzájárul a hazai kkv-k versenyképességének erősítéséhez és a gazdasági növekedés ösztönzéséhez, ebben kiemelt szerepet játszik, hogy a beruházási hitelek kamatszintje a Demján Sándor-program 2024 novemberi indulása óta két lépcsőben ötről évi három százalékra csökkent. A kormány intézkedéseinek hatására a Széchenyi-kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege idén elérte a százmilliárd forintot – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Széchenyi Kártya
Széchenyi-kártya mérföldkőhöz érkezett: a kifizetések összege elérte százmilliárd forintot
Fotó: Vémi Zoltán

 

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár hangsúlyozta: ez az eredmény jelentős visszaigazolása annak, hogy a közös, összehangolt erőfeszítések hatékonyan támogatják a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét. A célzott támogatási források ösztönzik a beruházásokat, miközben hozzájárulnak a fenntartható gazdasági növekedés előmozdításához.

A kormány célja, hogy a magyarországi kkv-k hazai és nemzetközi szinten is versenyképesek legyenek. Ezért továbbra is a vállalkozások számára legmegfelelőbb konstrukciók kialakításával támogatja a hazai kkv-k beruházásainak megvalósítását, ezáltal elősegítve termelékenységük növelését és méretugrásukat.

Byrappa Ramachandra
Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

