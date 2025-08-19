Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

olajShellolajcégek

Kiderült, hogy melyik a világ legértékesebb olaj- és gázmárkája

A brit–holland cég immár tizenegyedik éve áll az első helyen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 9:23
A világ 50 legnagyobb olaj- és gázmárkájának összesített márkaértéke 444,1 milliárd dollár, ami 4 százalékos növekedés tavalyhoz képest Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Shell megtartotta vezető helyét a világ legdrágább olaj- és gázmárkáinak listáján, annak ellenére, hogy értéke egy év alatt tíz százalékkal, 45,4 milliárd dollárra csökkent – áll a Brand Finance elemző cég jelentésében.

A brit–holland cég immár tizenegyedik éve áll az első helyen. A rangsor második helyét továbbra is a Saudi Aramco foglalja el (plusz 0,3 százalék, 41,7 milliárd dollár), a harmadikat a PetroChina (plusz 17 százalék, 33,3 milliárd dollár). A negyedik helyen szintén egy kínai cég áll, a Sinopec (plusz öt százalék, 29,8 milliárd dollár).

Az amerikai ExxonMobil, amelynek márkaértéke 21 százalékkal, 23,6 milliárd dollárra ugrott, a tavalyi tizenegyedik helyről az ötödik helyre jött föl. Az egyesült arab emírségekbeli ADNOC a nyolcadik helyről a hatodik helyre rukkolt előre, márkaértéke 25 százalékkal, 19 milliárd dollárra emelkedett.

A francia TotalEnergies a hatodikról a hetedikre csúszott vissza annak ellenére, hogy márkaértéke 11 százalékkal, 18,8 milliárd dollárra nőtt. A brit BP Plc a nyolcadik helyre csúszott vissza a tavalyi ötödikről, márkaértéke egy százalékkal, 18,3 milliárd dollár csökkent.

Az első tízben szerepel még a norvég Equinor (mínusz hat százalék, 15,7 milliárd dollárra), amely a tavalyi hetedik helyről visszaesett a kilencedikre, illetve az amerikai Chevron Corp., amely egy pozíciót veszítve a tizedik lett, márkaértéke két százalékkal, 14,5 milliárd dollárra mérséklődött.

A világ ötven legnagyobb olaj- és gázmárkájának összesített márkaértéke 444,1 milliárd dollár, ami négyszázalékos növekedés tavalyhoz képest.

Az első ötvenben 16 amerikai cég szerepel, rájuk esik az összes márkaérték 23,3 százaléka, továbbá egyebek között három kínai (15,5 százalék), két brit (14,3 százalék) és négy indiai (3,5 százalék) vállalat. Az egyetlen szaúd-arábiai cégre, a Saudi Aramcóra jut a teljes globális márkaérték 9,4 százaléka – ismertette a távirati iroda.
 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Byrappa Ramachandra
idezojelekTrump

Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Byrappa Ramachandra avatarja

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.