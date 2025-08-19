Drága a számlacsomag? Segít az MNB a döntésben

Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Putyin és Zelenszkij

Akár tízszeres különbség is lehet a bankszámlák éves költségei között – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A jegybank negyedévente átláthatóan bemutatja az összes hazai számlacsomag díját. Az összehasonlítás megkönnyíti, hogy mindenki megtalálja a pénztárcájához és fizetési szokásaihoz legjobban illő számlát, amivel akár több tízezer forintot is spórolhatnak az ügyfelek.

2025. 08. 19. 9:05
Forrás: MW
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új publikációban teszi átláthatóbbá az ügyfelek számára a számlacsomagok árazását, egyszerűsíti a költségeik összehasonlíthatóságát, ezáltal támogatja az ügyfeleket abban, hogy a számukra legolcsóbb szolgáltatásokat megtalálják. A számlacsomagok éves pénzforgalmi költségeit az MNB hét ügyféltípusra számítja ki, így mindenki megtalálhatja a fizetési szokásaihoz leginkább hasonlító profilt és a számára elérhető számlacsomagokat költség szerint növekvő sorrendben – közölte a jegybank. 

számlacsomag
A banki számlacsomagok díján sokat megtakaríthat a tudatos ügyfél
Fotó: MNB

A publikáció tartalmazza az összes hazai bank jelenleg forgalmazott szolgáltatáscsomagját, így az ügyfelek minden fizetési szokás esetén több mint hatvan számlacsomag közül választhatnak. Az összes fizetett díjat figyelembe véve jelentős, akár tízszeres, több tízezer forintos különbségek is vannak az azonos fizetési szokásokkal rendelkező ügyfelek éves pénzforgalmi költségei között. Az ügyfelek jelentős része még mindig drága számlacsomagot használ, pedig minden ügyféltípusnál elérhető már évi néhány ezer forintos költséggel használható teljes értékű számlacsomag, ami minden lényeges szolgáltatást tartalmaz. 

Ezen felül az MNB és a Magyar Bankszövetség megállapodása szerint mindenki számára elérhető ingyenesen alapszámla addig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban négy százalék alá nem csökken. Az alapszámla minden lényeges pénzforgalmi szolgáltatást tartalmaz. Tudatos számlahasználattal és számlaválasztással jelentősen csökkenthetőek lennének a banki költségek, az ügyfelek akár több tízezer forintot is megtakaríthatnak.

 

Át lehet szerződni másik számlacsomagra

Egy számláját vegyesen használó ügyfél, aki jövedelmének körülbelül felét készpénzzel, felét pedig elektronikus fizetéssel költi el, már évi 2200 forintért is találhat magának számlát. Egy digitális ügyfélnek, aki a lehető legtöbb helyzetben elektronikusan fizet, akár nulla forint is lehet az éves banki költsége. A banki folyószámlával rendelkező lakossági ügyfelek január 31-ig kapták meg egyéni éves díjkimutatásukat hitelintézetüktől. A díjkimutatás tartalmazza a bankszámlához igénybe vett szolgáltatásokat, tranzakciókat és azok díjait, így azok alapján könnyen megismerhetik az ügyfelek saját éves költségeiket. Ezeket pedig egyszerűen összehasonlíthatják az MNB által publikált számlaköltség adatokkal. Amennyiben pedig részletesebben is megismernék a fizetési szokásaikhoz illeszkedő ajánlatokat, az MNB Bankszámlaválasztó alkalmazásában személyre szabott számításokat készíthetnek. Fontos, hogy a költségek csökkentéséhez az ügyfelek jelentős részének még bankot sem kell váltania, elég egy másik számlacsomagra átszerződni a bankján belül. Emellett további jelentős költség takarítható meg azzal, ha az elérhető szolgáltatásokat körültekintőbben használják az ügyfelek. További információk, valamint a számlacsomagok költségeit tartalmazó részletes adatok elérhetőek az MNB honlapján.

