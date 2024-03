Magyarország egyik legfontosabb nagyberuházása zajlik Szegeden

– Nemrég egy óriási beruházást jelentettek be az egyéni választókörzetében. Miért döntött úgy a BYD, hogy Szegeden építi meg az első európai üzemét?

– A BYD döntését több hónapon át tartó előkészítő munkálatok előzték meg, Kínában és Szegeden egyaránt. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel még a nyár folyamán kint jártam Kínában, és lenyűgöző volt az a technológiai fejlettség, amit ott láttam. A beruházók nagy lehetőséget láttak Szeged elhelyezkedésében, mind logisztikai, mind pedig ellátási szempontból. A döntésben kulcsszerepet játszott a Szegedi Tudományegyetem, amely jelentős tudást biztosít. Az egyetem a régió tudományos, kutatási és technológiai központja, ahol évről évre kiváló szakembereket képeznek ki. Ők a BYD gyárában munkához is juthatnak. Meghatározó szempont volt a befektetőknek az is, hogy a Szegedi Tudományegyetem több felsőoktatási intézettel szoros kapcsolatot ápol, többek között kínai egyetemekkel is. Fontos kiemelni azt is, hogy nem tudtuk volna megnyerni a beruházási versenyt, ha az elmúlt 14 évben a kormány nem hajtotta volna végre a keleti nyitás politikáját.