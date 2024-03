Szalay-Bobrovniczky Kristóf: 1848 pilléreire kell építeni most is a magyar szabadságot

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy 1848 pilléreire kell építeni most is a magyar szabadságot. Szót ejtett arról, hogy a magyar fiatalok lelkesedésére – ahogy 1848-ban – szükség van most. Leszögezte, a jövő a szabad nemzeteké, nem pedig hatalmi vagy üzleti érdekeket szolgáló birodalmaké. Mint mondta, jelentős bővülésen ment keresztül a honvédelmi kiállítás, ami azért készült el, hogy a fiatalokhoz közel helyezve mutassa meg azt az izgalmas világot, ami a honvédség számára a mindennapokat jelenti. A miniszter megköszönte mindenkinek a munkáját, amit a honvédség erősítése érdekében tett, továbbá gratulált azoknak, akik az ünnepségen kitüntetésben részesültek, valamint megnyitotta a honvédség megújult és kibővült, modern eszközeit is bemutató kiállítását.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: Mirkó István)