Újabb lakógyűlést indít Karácsony az első sikertelen esemény után

A magyar kormány a külföldi magánérdeket a magyarországi közérdek elé helyezné, amire a Fudan egyetem is példát szolgáltat, a budapestiek tiltakozásának pedig meglett az eredménye, és ugyanez fog történni most is – jósolta a főpolgármester. Hozzátette: Budapest fel fog lépni a beruházás ellen, de nem Rákosrendező fejlesztésével szemben. Negatív példaként említette, hogy ugyanez a beruházó ugyanilyen konstrukcióban Belgrádban valósít meg egy hasonló beruházást, amit Karácsony „urbanisztikai rémálomnak” nevezett, mert szerinte az ottani fejlesztés nyomasztó, túlépített, igénytelen, és rossz hatással van a város klímájára. Megjegyezte, hogy azért nem a belgrádi ellenzék vezeti most a várost, mert elcsalták tőlük a választást.

Karácsony dolga keresztbe tenni

A saját fővárosára térve leszögezte: az a dolga főpolgármesterként, hogy megakadályozza ennek a beruházásnak a megvalósulását. Budapestnek „mint egy falat kenyérre” szüksége van a rozsdaövezetekre, ahol minőségi új lakóterületeket lehet kialakítani, mert szerinte ezzel lehet megállítani az agglomerációs népesség növekedését és a budapesti lakosságszám apadását.

A főpolgármester a negatív folyamatot kialakító tényezők között nem említette az értelmetlen kerékpársávok ad hoc jellegű felfestése miatt romló és egyre elviselhetetlenebbé váló, általa előidézett autós közlekedési helyzetet.

Azzal egyetértett, hogy Rákosrendezőn legyenek fejlesztések, valamint a kormány által kijelölt földalatti meghosszabbításának tervét is támogatta. – Budapestnek és a kormánynak először ki kell találnia azt, hogy milyen beruházásra van szükség Rákosrendezőn, ehhez nagy nemzetközi ingatlanfejlesztőket kell bevonni. Rossz az az irány, hogy megvan a beruházó, aki diktál, mert ezzel „kiszolgáltatottá tesszük magunkat” – fogalmazott a budapestiek érdekeire hivatkozva.

Karácsony kiemelte: a fővárosi önkormányzat egy parkvárost szeretne Rákosrendezőre megfizethető lakhatással és parkkal. Szerinte ha rossz urbanisztikai megoldást választanak, akkor ez a sors várhat Józsefvárosra és Ferencvárosra is. Azt állította, Lázár János építési és közlekedési miniszter leleplezte azt a szándékot, miszerint a mostani megállapodás értelmében külföldi tulajdonosoknak épített luxuslakások és turisztikai látványosságok fognak születni.

Alig vettek részt az első lakógyűlésen

Mint arról lapunk is beszámolt, a főpolgármester kérdőívvel szervezett első budapesti lakógyűlésére mindössze 136 ezer válasz érkezett. Az ötlet és az érdeklődés katasztrofálisnak volt értékelhető.

A kiküldött levelek elsősorban a szimpatizánsok összeírását célozták, de a fővárosi adófizetők 130 millió forintja bánta.

A most hirtelenjében összetrombitált lakógyűlés már csak azért is erősen kampányízűnek tekinthető, mert Karácsony a második ilyen adatgyűjtés-gyanús eseményt a választásoktól még messze levő időszakra, tavaly őszre ígérte. Akkor arról beszélt, hogy 2023 harmadik negyedévére összegyűlik megint egy csomó olyan kérdés, melyben kíváncsi a budapestiek véleményére, de végül mégsem érdekelte abban az időszakban, mit gondolnak a fővárosiak az egyes őket érintő kérdésekről.