Újabb lakógyűlést tervez Karácsony Gergely + videó

Nagy sikernek tartja, ezért újabb lakógyűlést tervez Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere szerint őszre összegyűlik megint egy csomó olyan kérdés, amiben kíváncsi a budapestiek véleményére.

Meg kell beszélnünk a város jövőjét, úgyhogy szerintem ősszel találkozunk

− fogalmazott a közösségi oldalán a városvezető.

Bár Karácsony elégedett az eredménnyel, érdemes megjegyezni, hogy a szavazásra jogosult lakosságnak mindössze csak a kilenc százaléka, 136 ezer ember volt kíváncsi a lakógyűlésre. A nemrégiben lezárult budapesti lakógyűlés lebonyolításába egyébként több hiba is csúszott: többek között egy héttel meghosszabbították a véleménynyilvánító szavazás határidejét. Volt olyan kerület, ahova az eredeti lezárási határidő, június 11-e előtt két nappal sem érkezett meg több küldemény.

A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szerint az ötlet és az érdeklődés katasztrofálisnak mondható. A kiküldött levelek elsősorban a szimpatizánsok összeírását célozták, azt azonban a fővárosi adófizetők 130 millió forintja bánta.

A videóból továbbá kiderült az is, hogy fel fogják újítani az 56-os villamos vonalát a Széll Kálmán tértől Hűvösvölgyig, valamint kérdésre válaszolva elárulta azt is, hogy a kedvenc színe a kék. Arról azonban mélyen hallgat, hogy a Nemzeti Információs Központ jelentése szerint a nevével fémjelzett 99 Mozgalom is részesei volt a guruló dollárok körforgásának. A történtek kapcsán a 24.hu is kérdésekkel fordult a főpolgármesterhez, egyelőre azonban nem kaptak választ.