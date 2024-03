Újpest baloldali vezetése elherdálta a kórházra szánt pénzt is

– A Demszky-korszakban szinte semmilyen fejlesztés nem történt az újpesti fekvőbeteg-ellátásban, tovább romlott az ellátás színvonala és az épületek állapota is. Az újpesti egészségügy tönkretételéhez az akkori kormányzat is hozzájárult. A Gyurcsány-kormány idején ugyanis sorra zárták be az egyes kórházi osztályokat, amely már akkor a fekvőbeteg-ellátás létét veszélyeztette Újpesten