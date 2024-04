A veszélyhelyzet meghosszabbításáról dönt az Országgyűlés

Az orosz-ukrán háború miatt kihirdetett veszélyhelyzet november 19-ig történő meghosszabbításáról dönthet szerdán az Országgyűlés. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvény módosítását, azaz a veszélyhelyzet meghosszabbítását azzal indokolják, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa, valamint ezek magyarországi – különösen menekültügyi, gazdasági és energetikai – következményei az elmúlt időszakban továbbra sem változtak.

Több nemzetközi szerződést is jóváhagyhatnak a képviselők, valamint jogharmonizációs céllal módosítják a pénzügyi közvetítő rendszert érintő törvényeket. A Nemzeti Földalap hatékonyabb kezeléséhez szükséges egyes törvények módosításával május végével megszűnik a Nemzeti Földügyi Központ, feladatait részben az agrártárca, részben az államkincstár veszi át.

Döntés lesz az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, amely egyebek mellett a Magyar Falu programmal összefüggésben. Elfogadhatják az uniós jogharmonizációt is célzó, a kriptoeszközök piacáról szóló törvényjavaslatot.

A határozathozatalok után a parlament megvitatja a munkavédelemről szóló törvény módosításáról, valamint az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló törvénymódosításokat. A javaslat felhatalmazást adna a kormánynak, hogy a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum konzultációjára kijelölt fórumot és a konzultáció szabályait rendeletben állapítsa meg, hasonlóan a minimálbérhez. Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosítása egyebek mellett azt is tartalmazza, hogy a határon túli magyar gyerekek 14 éves korukig ingyenesen utazhatnak a helyközi közlekedésben Magyarországon, míg a 14 és 65 év közöttiek évi négy alkalom helyett 12 alkalommal jogosultak ingyenes utazásra.

KDNP-s kezdeményezésre tárgyalják a gyermekek egészségének megőrzéséről szóló törvényjavaslatot, amely alapján tilos lenne 18 év alattiak számára energiaitalt eladni.

Két nemzetközi szerződés is szerepel a napirenden: az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi rendszabályai módosításának, továbbá a Magyarország és az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) közötti székhely-megállapodásnak a kihirdetése. 2025 nemcsak Klebelsberg Kunó emlékéve lenne, hanem Jókai Móré is, az erről szóló törvényjavaslatokat is megvitatja a parlament. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter születésének 150. évfordulója, míg Jókai Mór író születésének 200. évfordulója lesz jövőre. Utolsó napirend az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények módosítása. A javaslat a már meglévő tanárképző felsőoktatási intézmények mellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem feladatává teszi a tanárképzést, valamint a tanártovábbképzésben is kulcsszerepet szánna neki.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)