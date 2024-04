A magyar emberek minden eddiginél könnyebben és gyorsabban intézhetik majd el az ügyeiket

– Tavaly év végén fogadta el a parlament a digitális államról szóló törvényt, amely szerint az igazolványok és az ügyintézés fokozatosan mobilra költözik, az állam ugyanis mindenki számára elérhető mobilalkalmazást hoz létre, amellyel sorban állás vagy postai levelezés nélkül, egyszerűen intézhetők az egyes ügyek – fogalmazott Dömötör Csaba az expozéjában.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára elmondta, hogy a most tárgyalt törvényjavaslat célja, hogy a teljes jogrendszeren átvezesse az ehhez szükséges módosításokat, illetve azokat a változásokat, amelyek hatályon kívül helyezik a korábbi elektronikus ügyintézési törvényt.

– A törvényjavaslat megteremti a digitális állampolgárság előregisztrációjának lehetőségét. A kormányablakokban a személyi azonosság igazolását követően az ügyfél megkaphatja az előregisztrációhoz tartozó adatokat egy mobiltelefonnal olvasható kód formájában, és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz – tette hozzá.

Dömötör Csaba közölte azt is, hogy a javaslat a rendőrségről szóló törvényt is módosítja, annak érdekében, hogy egy igazoltatás során a személyazonosító adatainkat a telefonunk segítségével egy vizuális kód felmutatásával is igazolhassuk. Jelezte, hogy ez teljesen egyenértékű lesz a fizikai okmányok bemutatásával, így azokat nem kell majd magunknál tartanunk.

Mint mondta, az előterjesztés emellett arra is javaslatot tesz, hogy jövő júniustól a telekommunikációs cégek is kötelesek legyenek biztosítani az e-azonosítást és az e-aláírást az ügyfeleknek. A törvényjavaslat kimondja azt is, hogy a felhasználói profil és a digitális állampolgár azonosító a 14 év feletti korosztálynak lesz elérhető. A módosítás szerint az újfajta digitális hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése is lehetséges lesz mobilon keresztül, ami az államtitkár szerint mintaként szolgál majd további okmányok digitális térben való megjelenéséhez.

– A kormány célja, hogy csökkentse az állampolgárok ügyintézési terheit, és a mobilalkalmazás segítségével a magyar emberek minden eddiginél könnyebben és gyorsabban intézhetik majd el az ügyeiket

– hangsúlyozta az államtitkár.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Kurucz Árpád)