Európa legmodernebb tüzérségi lövedékeit fogja gyártani hazánk

Európa legmodernebb tüzérségi lövedékeket gyártó fegyvergyártóműve épül Várpalota keleti városrészén

– emelte ki Palkovics László, az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatója a Várpalotai Védelmiipari Komplexum 155 milliméteres tüzérségi lőszereket gyártó épületének alapkőletételén, április 3-án, szerdán.

– A Lynx gyalogsági harcjárművek által használt 30 milliméteres lőszer gyártására alkalmas gyárépület abba a készültségi fázisba került, hogy a Rheinmetall nemzetközi hadiipari és járműipari vállalattal közösen át tudják adni a később ezt hasznosító vegyesvállalatoknak, így már az építkezés befejezése előtt betelepíthetik azt a technológiát, ami a gyártás alapját fogja képezni – közölte Palkovics László a Magyar Honvédség közleménye szerint. Az egykori miniszter hozzátette: emellett azt is ünnepeljük, hogy 2025-től már a nagykaliberű tüzérségi lőszerek hazai gyártását is lehetővé válik.

Amikor azt a döntést hozták, hogy Magyarországon a különböző jármű- és fegyvergyártás mellett lőszer- és robbanóanyaggyártással is fognak foglalkozni, akkor megvizsgálták, hogy az országnak melyik az a része, ami korábban rendelkezett ilyen típusú kompetenciákkal. A választás azért esett Várpalotára, mert egyrészt itt korábban is gyártottak robbanóanyagot és így a gyártáshoz nélkülözhetetlen egyéb vegyipari kapacitás is biztosított – mutatott rá az N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: szempont volt még a szakértelem, a Pannon Egyetem közelsége, a szakképzési központ gazdag képességcsomagja, valamint a bakonyi lőtér közelsége. Ennek a lőtérnek azért van jelentősége, mert azokat a lőszereket, amit az itt épülő üzemek gyártani fognak, bizonyos rendszerességgel ki kell próbálni, jelesül a 155 milliméteres tűzérségi lőszer teszteléséhez Európában nincs alkalmasabb és nagyobb lőtér, mint a nullponti lő- és gyakorlótér.

Fotó: Magyar Honvédség/Szováthy Kinga

Tavaly szeptemberben tartották a Várpalota közelében található inotai hőerőművel szemben épülő lőszergyártó komplexum úgynevezett „bokrétaünnepségét”, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is jelen volt. A 155 milliméteres lőszereket gyártó ingatlan építési engedélyét november 23-án kapta meg a beruházás (a gyártóépület mellett hét NATO-szabványnak megfelelő bunker, egy foszfátozó- és festőépület, valamint egy szociális kantin- és öltözőépület vonatkozásában), de a beruházás keretében – többek között – mintegy 4 kilométernyi belső utat, 23 kilométernyi víziközművet, 2,5 kilométernyi távhővezetéket, valamint két földalatti sprinklertartályt és szivattyúállomást is létesíteni fognak – ismertette Palkovics László.

A közepes kaliberű – 30 milliméteres – lőszerek gyártása már az idei év utolsó negyedévében, a nagykaliberű – 155 milliméteres – lőszerek gyártása 2025 utolsó negyedévében kezdődhet meg

– emelte ki.

Fotó: Magyar Honvédség/Szováthy Kinga

– A német Rene Gansauge, aki a tavalyi évtől a Rheinmetall fegyver- és lőszerdivíziójának vezérigazgatói tisztségét látja el, ünnepi beszédében lenyűgözőnek nevezte azt az előrelátást, amellyel a magyar kormány néhány évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a düsseldorfi székhelyű vállalattal partneri együttműködésben befektet a haditechnológiába és Magyarország védelmi képességeibe.

Nem csak a partnerség, hanem az együttműködés látványos eredményei is lenyűgözőek

– fejtette ki.

– A város és hazánk szempontjából kiemelt jelentőségű esemény a Várpalotai Védelmi Ipari Komplexum megépülésére – hangsúlyozta Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere beszédében. Hozzátette: a Várpalotán élők többsége a munkalehetőségeket, a fejlődést és a szakmai kihívásokat látja a nagyberuházásban.

A Rheinmetall vállalatnak jó híre van Várpalotán. Az eddigi együttműködésünk példaértékű volt, jól megértjük egymást, amiért ezúton is köszönetet mondok Michael Krebs úrnak, a várpalotai gyáregység vezérigazgatójának

– mondta a polgármester.

– Az ünnepélyes alapkőletételen Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott mellett jelen voltak a beruházócégek – a ZÁÉV Építőipari Zrt., a bim.GROUP Kft., az Óbuda-Újlak Zrt., az E.ON Hungária Zrt., az MVM XPert Zrt. és a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. – képviselői is.