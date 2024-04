Obsitosfórumot tartott Szalay-Bobrovniczky Kristóf

– Az Európai Unió soros magyar elnökségének meghatározó programja lesz a biztonság és védelem kérdése – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter csütörtökön Budapesten. A miniszter a közép-magyarországi régió honvédelem ügye iránt elkötelezett nyugállományú katonáival és honvédségi nyugdíjasaival találkozott a Honvéd Kulturális Központban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf előadást tart. Forrás: Honvédelem.hu

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszédében kiemelte:

Európa védelme nem támaszkodhat külső erőkre, ahogyan azt sokáig tette.

– Fel kell ébrednie Európának abban az értelemben is, hogy a saját biztonságát és védelmét a jelenleginél jobban kell megszerveznie – hangoztatta, hozzátéve, hogy a védelemipar és haderőfejlesztés területén szorosabb tagállami együttműködés kellene. – A magyar elnökség programjában ezért fontos szerepe lesz a biztonság és védelem kérdésének – hangsúlyozta a miniszter.

Mint mondta,

a több mint két éve folyó ukrajnai háborúban kimerültek az európai országok tartalékai, így újabb lőszergyárak, hadianyaggyárak épülnek, de amíg ezek elkezdik a termelést, addig a készletekből kifogyó államok sebezhetőek és kiszolgáltatottak.

– Erősebben, határozottan és gyorsabban kell folytatnunk haderőfejlesztési programunkat és védelemiparunk fejlesztését, mint ahogy eddig tettük – emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Emlékeztetett: Magyarország 2015-ben kezdett hozzá haderőfejlesztéséhez, és ma már sorra érkeznek be az új eszközök. Ugyanakkor – jegyezte meg – a magyar védelemipar fejlesztése nélkül elképzelhetetlen az ország katonai szuverenitása, ráadásul a védelemiparban hatalmas nemzetgazdasági lehetőség rejtőzik.

A NATO maradjon védelmi szövetség!

A megváltozott biztonsági helyzetről azt mondta, az ukrajnai háborúban Magyarország következetesen azt képviseli, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség. – Egy új békét kell létrehozni, ami Európa békéje is lesz. Magyarország kitart amellett is, hogy nem küld fegyvert vagy katonát Ukrajnába, még akkor sem, ha már a NATO-ban is megjelent az erre vonatkozó igény – mondta.

Felhívta a figyelmet arra: Magyarország a NATO elkötelezett, megbecsült tagja, aktív szereplője a szövetségi rendszer mindennapjainak. Mint mondta,

fontos, hogy amikor fennáll az ukrajnai háború eszkalációjának veszélye, a NATO akkor is megmaradjon védelmi szövetségnek.

Szólt arról is, hogy a Nyugat-Balkán stabilitása meghatározó jelentőségű Magyarország számára, a régió biztonsága meghatározó nemzeti érdek. Ugyancsak fontos az illegális migráció egyik kiindulópontját jelentő Száhel-régió stabilitása is, a magyar kormány ezért nyújt komplex segítséget, ennek részeként pedig önálló katonai missziót a régió egyetlen stabil államában, Csádban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte azt is, hogy a haderőfejlesztés önmagában nem elég, szükség van fiatal, elszánt, az eszközökkel harcolni tudó katonákra is. Mint mondta, átalakították a toborzás rendszerét, és konkrét alakulatokba, konkrét feladatokra kerestek kiemelt illetménnyel katonákat, így töltötték fel a gránátos- és a tüzérosztályt is. Elmondta: a nyár elején kezdődik a következő célzott kampány, amelyben a területvédelmi tartalékosokra fognak koncentrálni.

A miniszter megköszönte a nyugdíjas katonáknak és volt honvédségi alkalmazottaknak az eddigi szolgálatukat, mert ők tették le az az alapokat, amelyekre a mostani katonai vezetés építkezhet a Magyar Honvédség átalakítása során.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke előadásában arról beszélt: a cél az, hogy olyan stabil, ütőképes hadsereget hozzanak létre, amely biztosítja a magyar emberek biztonságát, ugyanakkor hasznos tagja a NATO-nak, és teljesíti az ebből fakadó kötelezettségeit. Kiemelte: ütőképes, elkötelezett hadsereg létrehozásán dolgoznak. Mint mondta, a Magyar Honvédség átalakítására megvan a politikai akarat és a költségvetési forrás is.

A vezérkari főnök is beszélt a területvédelmi tartalékosok szerepéről, és hangsúlyozta: ők a szabadidejüket áldozzák a haza védelmére, ami megtiszteltetés és óriási felelősség a honvédség vezetésének. Böröndi Gábor kiemelte: a területvédelmi tartalékosrendszer tagjai a magyar társadalomban a honvédség követei.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf az obsitosfórumon. (Forrás: Honvédelem.hu)