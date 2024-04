Kocsis Máté ismertette a gyermekvédelmi törvény részleteit

Magyar Péter: semmi olyan nem történik, ami újszerű lenne

Kocsis Máté a Magyar Péter-jelenséget úgy látja: – Lehet ezen szellemeskedni, komolyan is beszélni róla, talán az utóbbit érdemes itt megkísérelni a műsor kedvéért. Amit most látunk, olyat láttunk már. Közel másfél évtizede van egy baloldali része az országnak, amely csalódott a saját politikusaiban. Nemcsak azért, mert nem érnek el a választáson jó eredményt, hanem azért is, mert olyan ügyeket képviselnek – a gyurcsányi oldal –, amelyről még egy jóérzésű baloldali ember is azt gondolja, hogy nem az ország érdeke. Gondolok itt a migrációval kapcsolatos állásfoglalásra, a háborúpártiságra.

Ez az inkább ellenzékváltásban érdekelt, felbőszült tömeg időről időre megörül egy-egy új messiásjelöltnek, de ilyet láttunk már.

– A politika tapasztalati műfaj, semmi olyan nem történik, ami újszerű lenne. Márki-Zay Péternek hívták az előző ilyet. Egyszer csak előkerül valaki, aki már-már hipnotizálja ezt a baloldali tömeget, akinek a felfutását támogatja az egész baloldali sajtó, a baloldali pártok ettől elkezdenek feszengeni, mert mégiscsak az ő tortájukat szeleteli tovább, aztán jön Gyurcsány Ferenc, aki véget vet az egésznek, a csősz kizavarja a gyerekeket – fogalmazott Kocsis Máté, aki Magyar Péterről elmondta:

Azzal indult, hogy jobboldali ember, aztán Rangos Katalinnak mégiscsak elismerte, hogy liberális.

Azt is ide sorolhatjuk szerinte, hogy a külföldi támogatók ugyanúgy megjelentek az első pillanatban, ahogy Márki-Zay Péter esetében. Van egy összevissza beszélés, a forgatókönyv ugyanaz, itt is megjelenik azonnal a külföldi befolyás, nem válaszol egyenesen arra a kérdésre, hogy találkozott-e például az amerikai nagykövettel. A barátnője elismeri, hogy külföldi cégek segítik a munkájukat. Azt a mesét is hallottuk már Márki-Zay Péter esetében, hogy egyszer csak megjelenik rengeteg pénz az új messiás mögött, amiről azt állítják, hogy mikroadományok.