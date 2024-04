Félelmet és rettegést hozott Gyurcsányékra a baloldal új üdvöskéje, Magyar Péter

Szavaiból egyértelműen kiderült, hogy ezeket az intelmeket azoknak címezte, akik a DK-táborból esetleg Magyar Péter irányába kacsintgatnak, esetleg arra készülnek, hogy Gyurcsányék pártja helyett Magyar pártjára adják a voksukat június 9-én.

Karácsonynak ezúttal nem kellett Unicum?

Karácsony Gergely főpolgármestert jól láthatóan címerállatként kezelik Gyurcsányék, melyet többször is sikerrel levadásztak, és immár pártszékházuk bejárata fölé is kifüggesztették a trófeát. Az újrainduló budapesti városvezető arról beszélt a kampánynyitón, hogy

sikerült példát mutatniuk az elmúlt öt évben, és Budapestet meg tudták őrizni köztársaságpártinak.

Karácsony most is megemlítette: az a végső céljuk, hogy az egész országot visszafoglalják, ahogy fogalmazott, köztársaságpártivá tegyék majd valamikor a jövőben. A főpolgármester ezzel jelezte, hogy továbbra is országos politikai babérokra törne a főpolgármesteri pozícióból, bár a baloldal következő miniszterelnök-jelöltje várhatóan nem ő lesz, hanem Dobrev Klára.

Fotó: Mirkó István

A DK-s kampányrendezvény főszónoka a hosszúra nyúlt beszédében be is jelentette, hogy vállalja ezt a feladatot, és fogadkozott, hogy legközelebb nem engedi, hogy kiénekeljék a sajtot a szájából, és helyette mást indítson a DK miniszterelnök-jelöltnek (emlékezetes, legutóbb Márki-Zay Péterrel próbálkoztak). Dobrev szerint a 2022-es választás kudarca abban keresendő, hogy kiábrándult fideszes szavazókat akartak megszólítani, miközben a baloldali szavazókat sem sikerült.

Dobrev szerint nekik ez a dolguk, és a hárompárti szövetséggel ez sikerülni is fog. Gyurcsány Ferenc felesége utalgatott Magyar Péterre is, akit homályos megfogalmazásai alapján ő is egy új Márki-Zay Péternek tart. A DK árnyék-miniszterelnöke szerint az emberek szégyennek érzik azt, ha a kormánypártokat támogatják, a Fidesz rendszerének pedig már jelenleg megrepedezett az alapja, az álllam bedőlt minden szinten, amire nem lehet büszkének lenni.

Dobrev Klára örömmel vállalja a feladatot, hogy legközelebb ő induljon miniszterelnök-jelöltként. Fotó: Mirkó István

A DK-s főszónok fő üzenete az volt, hogy az európai parlamenti választásokon majd megverik a Fideszt,

utána pedig előre hozott választásokat fognak kiíratni.

A rendezvényen egyébként a színpadra ültették a DK-s polgármestereket és polgármesterjelölteket, akik így a szónokok mögött ülhették végig a rendezvényt. Ide került Karácsony Gergely is, akinek az arcát érdemes figyelni Dobrev Klára beszéde alatt:

Borítókép: Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke kampánynyitót tart (Fotó: Mirkó István)