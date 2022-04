Horn: Ennyi baloldali szavazó van

Ilyenkor szoktunk összegyűlni elemezni, az országgyűlési választások után leülni megbeszélni, hogy miért kaptunk ki megint – nyitotta meg a Republikon Intézet tegnap esti, választási eredményeket értékelő eseményét Király Dávid, az intézet munkatársa. A moderátor első kérdése a közvélemény-kutatókhoz az volt: „Hogy tudtuk ezt ennyire benézni?”

Korábbi adatfelvételek alapján dolgoztak, más a mérés és más az előrejelzés – foglalható össze Závecz Tibornak, a Závecz Research vezetőjének válasza. A közvélemény-kutató szerint a nagyon intenzív kampánydinamikát nem tudták nyomon követni, részben anyagi okok miatt. Hozzátette: nagyon sokan az utolsó pillanatban döntöttek. Márki-Zay Pétert is kritizálta, szerinte ugyanis egy politikust nem visz előre, ha közvélemény-kutatásokat minősít.

Závecz Tibor azt is elárulta, hogy

voltak kutatásaik billegő választókerületekben is, s ezek azt mutatták, hogy az ellenzéki jelöltek nem tudtak kellően ismertté válni ahhoz, hogy esélyes ellenfelekként látsszanak a választás napján.

A kutató feltevése szerint míg a Fidesz el tudta vinni a hozzá húzó bizonytalanok 80 százalékát, az ellenzék csak a 15 százalékát tudta mozgósítani a velük szimpatizáló bizonytalanoknak.

– Egyik politikai oldal sem volt felkészülve az új kampányra,

sok bizonytalan és rejtőzködő szavazó volt, akikről az derült ki, hogy kormánypárti szavazók voltak

– ezt már Németh Flóra Fanni, a Jobbik-közelinek tartott Iránytű Intézet elemzője mondta. Szerinte Jakab Péter pártja nagyjából 400 ezer szavazót veszített 2018 óta, ezt előrejelezték a kutatások is, a szavazótábor 40 százaléka ugyanis nem támogatta a Gyurcsányékkal való összefogást.

– A közvélemény-kutatásoknak a tendenciái az érdekesek, mert mindig csak pillanatképet mutatnak; mindenki kimutatta, hogy erősödik a Fidesz – mondta el Horn Gábor, aki a harmadik megszólaló volt az általa vezetett intézet pódiumbeszélgetésén. Szerinte a Fidesz és Orbán Viktor adott egy határozott választ a szomszédban kitört orosz–ukrán háború teremtette helyzetre, és ez a bizonytalanok egy részét „elvitte” szavazni, az ellenzéki szavazóbázis peremén tartózkodókat otthon tartotta.

Horn Gábor szerint az utolsó két hétben összeomlott az ellenzéki kampány, az eredményből pedig azt olvassa ki, hogy a jobbikos szavazók váltak le leginkább az ellenzéki tömbről.

– Az elégedetlenkedő, tudatos szavazókat a végén veszthette el az ellenzék – világított rá a vereség egy másik aspektusára.

– A miniszterelnök-jelöltet nem lehetett volna demokratikusabban kiválasztani, Dobrev Klára se tudott volna többet hozni, mert 1,8 millió baloldali szavazó van az országban

– jelentette ki a liberális elemző. – Ez már csak egyre rosszabb lesz, ahogy az idő múlik, egyre kevesebbet lehet tenni ez ellen. Orbánék létrehoztak egy értékközösséget is, és ez még azt is elbírja, ha egyes világnézeti kérdésekben változik a véleményük – magyarázta Horn Gábor, aki azt is nagy problémának gondolja, ha ennek az eredménynek nem lesz következménye a baloldalon belül.