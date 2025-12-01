Manny PacquiaobokszringJimuelFloyd Mayweatherökölvívásfeleséggyermek

Manny Pacquiaót a saját fia ütötte ki a ringbeli teljesítményével

Van az úgy, hogy az alma messze esik a fájától. Nos, a profi boksz élő és újra aktív legendája, Manny Pacquiao is rádöbbenhetett a mondás igazságára, ugyanis vasárnap este egy, a cége által szervezett gálán mutatkozott be a profik között a fia, Jimuel, aki ugyan döntetlenre zárta debütálását, ám a teljesítményét látva a szakértők egyértelműen úgy vélik, nem ő lesz az, aki továbbviszi a ringben édesapja örökségét.

Molnár László
2025. 12. 01. 12:12
Pacquiao 46 évesen sokkal jobb teljesítményre képes a ringben, mint a profik között most debütáló fia
Pacquiao 46 évesen sokkal jobb teljesítményre képes a ringben, mint a profik között most debütáló fia (Fotó: usatoday.com/getty)
Borzalmas érzés lehet az, amikor egy apa – és vele természetesen egy anya – azt kénytelen tudomásul venni, hogy fiuk képtelen arra, hogy a családi örökséget továbbvigye. Manny Pacquiao és felesége, Jinkee abszolút ünnepre készült vasárnap este Kaliforniában, ahol a filippínó bokszlegenda legidősebb fia, a mindössze hároméves amatőr múlttal rendelkező Jimuel első profi meccsét vívta a ringben a Manny Pacquiao Promotions (MPP) által szervezett gálán. Nos, a nagy várakozásból nagy csalódás, egy álom szertefoszlása lett.

Ugyan nem szenvedett vereséget Jimuel Pacquiao, de nagy csalódást okozott a teljesítménye
Ugyan nem szenvedett vereséget Jimuel Pacquiao, de nagy csalódást okozott a teljesítménye (Fotó: Manny Pacquiao Promotions)

Jimuel Pacquiao biztosan nem lép legendás apja örökébe

A 46 éves bokszlegenda legidősebb fia – a teljes igazságot bevallva – már amatőrkémt sem váltotta meg a világot, ám amikor Jimuel bekerült apja klubjába, a profikkal való edzésmunkáját látva már-már PacMan méltó utódát kezdték benne látni. Pedig a bemutatkozás előtt nagyon optimista volt a fiatal bunyós.

Érzem, hogy készen állok arra, hogy fellépjek a profik közé, mert a csapatom mindent megtett értem, elképesztően motivált vagyok. Minden nap profikkal edzek, és úgy hiszem, eljött az én időm

– mondta a worldboxingnews.com kérdésére a könnyűsúlyban szorítóba lépő Jimuel.

Aztán négy menetet követően ráébredt a ring mellől szurkoló szüleivel együtt, hogy nem ő lesz a kiválasztott, aki Manny Pacquiao örökségét továbbviszi. A chicagói egyetemi bajnok, Brendan Lally nem tisztelte ellenfelét, rengeteg ütést bevitt neki, ám ez sem volt elég a sikeréhez, ugyanis a pontozók végül döntetlenre adták a mérkőzést – az édesapja cége által rendezett eseményen ez talán kevésbé meglepő.

Manny Pacquiao és felesége néha nézni sem tudta gyermekük ringben nyújtott teljesítményét:

PacMan tovább készül a nagy visszavágóra Floyd Mayweather ellen

A nagy csalódás után – amit az immár nagypapa legenda átélt fia gyenge teljesítménye miatt – Pacquiao továbbra is készül 2026 egyik legnagyobb dobására. Amikor 2015. május 2-án a Las Vegas-i Grand Casinóban megrendezett ringháború szinte valamennyi rekordot megdöntötte a sportág történetében, senki sem gondolta azt, hogy a két érintett világsztár még egyszer valaha az életben összecsap egymással. Nos, úgy tűnik, tévedtek a kételkedők, ugyanis 2026-ban, tehát 11 évvel az első meccsük után újra összecsap(hat) a ringben Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) és Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO). A visszavágó nem bemutató, hanem hivatalos meccs lesz  – ez azt jelenti, hogy mindenképpen többet bokszolnak nyolc menetnél és beleszámít majd a statisztikájukba –, melynek a helyszíne ugyanúgy az MGM Grand Casino lesz, mint 2015-ben.

Tizenegy év után ismét összephat egymással Floyd Mayweather és Manny Pacquiao
Tizenegy év után ismét összecsaphat egymással Floyd Mayweather és Manny Pacquiao (Fotó: Backpage Images)

A 2015-ös Mayweather–Pacquiao meccs rekordjai

  • 4,6 millióan fizettek elő a mérkőzésre (PPV)
  • az Egyesült Államokban csak ebből 410 millió dollár bevétel keletkezett
  • A Fülöp-szigetek lakosainak 49,6 százaléka nézte az összecsapást (soha nem volt olyan bokszmeccs, ahol egy ország lakosságának bizonyítottan fele nézte az eseményt)
  • a jegyárak 3500 és 250 ezer dollár között mozogtak
  • április 23-án kerültek forgalomba a jegyek, de már csak 1500, 2500, 3500, 5000 és 7500 dolláros áron, amelyek egy percen belül elfogytak
  • az előfizetések SD-ben 89,95, míg HD-ben 99,95 dollárba kerültek
  • a ringbíró Kenny Bayless 25 ezer dollárt keresett
  • Mayweather 180 millió, míg Pacquiao 120 millió dollárt kapott

A veretlenül visszavonult(?), öt súlycsoportban világbajnok 49 éves amerikai 2017 óta csak különböző bemutatókon lépett ringbe azóta, míg a nyolc súlycsoportban csúcsra érő Pacquiao idén július 20-án, 46 évesen tért vissza a ringbe, és nem járt messze attól, hogy négy év kihagyást követően azonnal vb-övet szerezzen. A filippínó legenda a többségi döntés után – az egyik bíró a címvédő sikerére szavazott (115-113), míg a másik kettő döntetlenre adta (114-114) a meccset – ugyan nem tudta elhódítani Las Vegasban a WBC váltósúlyú vb-címét, de remekül helytállt a 16 évvel fiatalabb Mario Barrios (29-2-2, 19 KO) ellen. Ezerszer jobb teljesítményt nyújtva a ringben, mint a most debütáló fia, Jimuel…

Jimuel Pacquiao és Brendan Lally meccse:

