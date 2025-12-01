Manny Pacquiaót a saját fia ütötte ki a ringbeli teljesítményével

Borzalmas érzés lehet az, amikor egy apa – és vele természetesen egy anya – azt kénytelen tudomásul venni, hogy fiuk képtelen arra, hogy a családi örökséget továbbvigye. Manny Pacquiao és felesége, Jinkee abszolút ünnepre készült vasárnap este Kaliforniában, ahol a filippínó bokszlegenda legidősebb fia, a mindössze hároméves amatőr múlttal rendelkező Jimuel első profi meccsét vívta a ringben a Manny Pacquiao Promotions (MPP) által szervezett gálán. Nos, a nagy várakozásból nagy csalódás, egy álom szertefoszlása lett.

Ugyan nem szenvedett vereséget Jimuel Pacquiao, de nagy csalódást okozott a teljesítménye (Fotó: Manny Pacquiao Promotions)

Jimuel Pacquiao biztosan nem lép legendás apja örökébe

A 46 éves bokszlegenda legidősebb fia – a teljes igazságot bevallva – már amatőrkémt sem váltotta meg a világot, ám amikor Jimuel bekerült apja klubjába, a profikkal való edzésmunkáját látva már-már PacMan méltó utódát kezdték benne látni. Pedig a bemutatkozás előtt nagyon optimista volt a fiatal bunyós.

Érzem, hogy készen állok arra, hogy fellépjek a profik közé, mert a csapatom mindent megtett értem, elképesztően motivált vagyok. Minden nap profikkal edzek, és úgy hiszem, eljött az én időm

– mondta a worldboxingnews.com kérdésére a könnyűsúlyban szorítóba lépő Jimuel.

Aztán négy menetet követően ráébredt a ring mellől szurkoló szüleivel együtt, hogy nem ő lesz a kiválasztott, aki Manny Pacquiao örökségét továbbviszi. A chicagói egyetemi bajnok, Brendan Lally nem tisztelte ellenfelét, rengeteg ütést bevitt neki, ám ez sem volt elég a sikeréhez, ugyanis a pontozók végül döntetlenre adták a mérkőzést – az édesapja cége által rendezett eseményen ez talán kevésbé meglepő.

PacMan tovább készül a nagy visszavágóra Floyd Mayweather ellen

A nagy csalódás után – amit az immár nagypapa legenda átélt fia gyenge teljesítménye miatt – Pacquiao továbbra is készül 2026 egyik legnagyobb dobására. Amikor 2015. május 2-án a Las Vegas-i Grand Casinóban megrendezett ringháború szinte valamennyi rekordot megdöntötte a sportág történetében, senki sem gondolta azt, hogy a két érintett világsztár még egyszer valaha az életben összecsap egymással. Nos, úgy tűnik, tévedtek a kételkedők, ugyanis 2026-ban, tehát 11 évvel az első meccsük után újra összecsap(hat) a ringben Floyd Mayweather (50-0, 27 KO) és Manny Pacquiao (62-8-3, 39 KO). A visszavágó nem bemutató, hanem hivatalos meccs lesz – ez azt jelenti, hogy mindenképpen többet bokszolnak nyolc menetnél és beleszámít majd a statisztikájukba –, melynek a helyszíne ugyanúgy az MGM Grand Casino lesz, mint 2015-ben.