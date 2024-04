Kocsis Máté: Nem az a lényeg, hogy Magyar Péter mit mond, hanem az, hogy a mögötte állóknak mi a céljuk

Nekünk nem azt kell figyelnünk, hogy Magyar Péter mit mond, hanem azt, hogy a mögötte állóknak mi a céljuk. Be akarnak jönni valakik a magyar belpolitikába, jelölteken keresztül. Láttunk már ilyet, ez egy forgatókönyv, aminek ismerjük a menetrendjét – fogalmazott Kocsis Máté a Konkrétan Rónai Egonnal című csütörtök esti podcastban. Az Index és az ATV közös műsorában a Fidesz frakcióvezetője Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférjének politikai szerepvállalásáról úgy vélekedett, hogy akiknek Magyarországon az a céljuk, hogy megbukjon a háborúellenes kormány, azoknak minden pénzt megér, hogy valakit felépítsenek.

– Két éve Márki-Zay Péter volt ebben a szerepben, amit most Magyar Péterre szabtak – fűzte hozzá.

Kocsis Máté szerint a jellemzően külföldi finanszírozók mindig kiszemelnek valakit, akiről azt gondolják, hogy jó eséllyel elhitethető, hogy jobboldalról jön. – Van ez a mítosz a kiábrándult fideszes szavazókról, akiknek a besöprésével és a baloldal hozzátételével talán többséget lehet csinálni. Ebből a képletből 2022-ben egy soha nem látott bukta lett – emlékeztetett a politikus.

Felhívta a figyelmet, hogy két évvel ezelőtt és most is ugyanazok, Bajnai Gordon, valamint a külföldi finanszírozott hálózat tűnt fel. Ezután a sorolta az erre utaló bizonyítékokat: 2023 nyarán Magyar Péter már megalapított egy egyesületet, „és az hogy, hogy nem, olyan székhelyre jegyeztette be magát, amely Bajnai Gordonhoz köthető ciprusi offshore cég tulajdonában van.”

– Valljuk be, egy olyan országban, ahol körülbelül hatmillió lakóingatlan van, erre kicsi a matematikai esély – érzékeltette Kocsis Máté az egyértelmű összefüggéseket. Kitért arra is, hogy szintén a sajtóból lehet tudni, hogy a bécsi székhelyű DatAdat – ma már Estratosnak (Estratos Digital GmbH) hívják, átnevezték Ficsor Ádámék – adta a pártjának az adatkezelési nyilatkozatát.

A Magyar Péter személyére és a vele való kapcsolatra vonatkozó kérdésekre a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, egyértelmű, hogy árulóról van szó, akivel soha nem volt jó viszonyban. – Az országnak teljesen lényegtelen, hogy két egykori egyetemi évfolyamtárs, aki sose bírta egymást, mit mond a másikról, de a dolgok mögé nézve mégiscsak arról van szó, hogy ő provokálni akart, hogy fennmaradjon a napi téma. Ehhez durvákat kell mondania, de azt is tudom – miután nem két hónapja vagyok a politikában, megtanultam –, hogy van jövő hét is, jövő hónap is meg jövő év is – fejtette ki Kocsis Máté. Az ominózus pezsgőzésekre vonatkozó kérdésre úgy fogalmazott: – Hadd ne kelljen ezen a színvonalon elhangzó, valótlan, kizárólag lejárató szándékkal elhangzó mondatokra reagálnom. Nem Magyar Pétertől fogok ijedtemben a szekrény tetejére ugrani. A politikában ez bulvár, mindenkiről már mindenféle szemétséget elmondtak. Ezt én ebbe sorolom – hangsúlyozta a kormánypárti politikus. Kocsis Máté emlékeztetett arra is, olyan emberről van szó, aki éveken át bántalmazta a feleségét, hangfelvételt készített a családjáról, majd azt nyilvánosságra hozta.

A gyermekvédelemről is világos, határozott véleményt mondott: – Ha egy pedofil életre szóló sebet ejt egy gyermeken lelkileg, akkor az államnak is életre szóló bélyeget kell ragasztani a pedofilra.

Az új törvényjavaslat szerint a pedofiloknak nincs elévülés, nincs feltételes szabadlábra helyezés, nincs erkölcsi bizonyítvány – hangsúlyozta.

A Lánchíd felújítását körüllengő városházi botrányról feltette a kérdést: ha ott minden rendben van, akkor miért hallgatnak? Másfél milliárd forintot vettek fel készpénzben. Közpénzből készpénz lett. Úgy tesz a teljes balliberális sajtó, mintha ez az ügy nem létezne. Azt is felháborítónak tartja, hogy miközben eltűnik másfél milliárd forint, a főpolgármester közli, hogy csődben van a város. – Az hogy van, hogy dől be a pénz, eredetileg is örököltek egy csomót, még lopni is volt? - fogalmazott a politikus.

Az orosz–ukrán háborúról azt mondta: – Nem mi döntöttük el, hogy a háború a fő téma, hanem a nyugati politika. Mi egy ellentétes álláspontot képviselünk a nyugati mainstreamhez képest, tehát azt mondjuk, hogy nem a háborús pszichózis a jó irány, hanem az, ha békét követelünk, tárgyalásokat és tűzszünetet. Itthon is ez az ütközőzóna, és azt látjuk, hogy a háborúpárti politikusok, akiket külföldről pénzelnek, azok ezt a nyugati értelmezést erősítik – jelentette ki.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Kurucz Árpád)