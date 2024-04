Magyar Péter oldalán okozott teljes zavart Juhász Péter

Juhász Péter egy bejegyzéssel zavart okozott Magyar Péter közösségi oldalán – írja legújabb cikkében a Tűzfalcsoport. A portál kifejti, a tegnapi napon nyílt levéllel fordult Juhász Péter, jelen pillanatban a Momentum egyik, belvárosi polgármester-jelöltje Magyar Péterhez. A levél szövegéből nehéz nem kiolvasni a pikírt stílust, amellyel Bajnai Gordon korábbi embere finoman szólva is lekezelően beszél Magyarról.

Juhász Péter lekezelő stílusban írt Magyar Péternek. Fotó: Facebook/Juhász Péter

„Mivel rajtad most óriási a médiafigyelem”, írja Juhász levelében, s arra kéri Magyart, hogy egy korábbi feljelentését, ami nem váltotta ki a kívánt hatást, a korábbi igazságügyi miniszter exférje nyújtsa be újra.

Kérlek, segíts nekem ennyivel

– írja Juhász, majd kéri, hogy „ha te is egyetértesz, írd alá a követelést”. A leírtak nyomatékosítására még be is kommentelte az Együtt volt elnöke az Action Network liberális amerikai donációs felületén zajló kezdeményezését Magyar legutóbbi posztja alá, amelyet eddig annyian lájkoltak, mint ahányan Magyar Péter posztját megosztották.

Az oldal, amelyen lebuktak

Az Action Network volt konkrétan az a weboldal, amely lebuktatta Korányi Dávidékat, hiszen ott derült ki, hogy csupán 11 adományt érkezett be hozzájuk, és mégis sikerült négymilliárd forinttal megtámogatniuk a baloldal kampányát (a korábban hangoztatott ezres nagyságrendű mikroadományok helyett).

Erre a felületre hivatkozott a dollárbaloldal színe-java, hogy itt gyűjtötték Amerikában a magyarországi kampányra szánt pénzeket.

Amennyiben regisztrálunk Juhász támogatói felületén, egy külföldi adománygyűjtő szerverre irányítanak minket, amely már korábbról ismerős lehet. 2023 végén ugyanis több baloldali párt újabb adománygyűjtésbe kezdett, így tett a Demokratikus Koalíció is. Maga Gyurcsány Ferenc jelentette be az adománygyűjtést. Azonban feltűnt, hogy a pénzt a Lunda nevű weboldalon gyűjtik Gyurcsányék is.

Gyurcsány Ferenc is az említett oldalon gyűjtött. Fotó: Tűzfalcsoport

A Lunda Donate weboldalról korábban mi is írtunk: elsőre egy piaci alapú adománygyűjtő felületnek tűnik, amely segít különféle civil szervezeteknek, pártoknak, egyesületeknek és magánszemélyeknek, hogy a weboldalukon pénzt tudjanak gyűjteni. De, ez csak a látszat. Maga a webfelület már eleve úgy hirdeti magát, hogy

a progresszívek által a progresszívek számára készített adományozó szoftver.

Elősegítjük a progresszív ügyeket, mert hisszük, hogy pozitív változás történik, ha együtt dolgozunk!” Rövid keresés után kideríthető, hogy a

Lunda nem más, mint a DatAdat egyik fejlesztése.

Tehát majdhogynem egy időben azzal, hogy Gyurcsányék elkezdtek pénzt gyűjteni egy a DatAdat által lefejlesztett felületen az amerikai Action Network bejelentette, hogy integrálja a saját rendszereibe a Lundát. Visszatérve Juhászra, arról már korábban beszámoltunk, hogy Juhász Péter cége is érintett az Amerikából érkező kampányfinanszírozási botrányban. Legutóbb Juhász cége, a KözösÜgyünk neve annak kapcsán merült fel ismét a külföldről finanszírozottság gyanúja, azáltal, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága elérhetővé tette „A magyarországi választások befolyásolására érkezett pénzügyi források áttekintése II.” című dokumentumot, amely kifejezetten rögzíti Juhász Péter vállalkozásának érintettségét.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)